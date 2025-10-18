Прост селянин вбеси тв звезда в метрото в столицата

Простотия е невъзпитания разгневиха популярната журналистка и водеща Мира Добрева разказа за неприятна ситуация в метрото, в която се наложило да направи място и път на невъзпитан мъж.

Случката я разгневила до такава степен, че написа подробен пост в социалните мрежи, в който постави всички днешни мъже под общ знаменател, мечтаейки за "мъжете от вчера". Ето и словоизлиянията на Добрева:

"Мъжете днес не са мъжете от вчера - нали Ви е ясно!?

Дадох му път. Както правя всеки път. И двамата ставаме от седалките на метрото, но аз си знаех, че трябва да отстъпя – да проправя път, за да мине. Да му осигуря коридор, така да се каже.

Той гордо мина през него и… през мен. Пред мен. Не му и хрумна, че може да се усмихне и с жест поне да подскаже, че кавалерите изчакват дамите.

Мъжете днес не са мъжете от вчера, нали Ви е ясно? Мъжете днес се цупят повече от жените, имат сложни характери, с всекидневни и месечни цикли на настроенията са. Мъжете днес не отговарят, ако не им се говори и затварят телефоните, ако нещо не ги кефи в разговора. Мъжете днес са нервни, избухливи, често разстроени и много ядосани на жените. Мъжете днес не вършат много неща, които вършат жените. Единственото, което с удоволствие ни отстъпват, е чувството за вина. И усещането, че можем още, но не се стараем достатъчно. След мъжете днес често мирише на страх или арогантност, на пот или горделивост, на грях.

И се надявам, че мъжете от вчера ще дойдат отново в днешния ден.

Спешно е!", пише Добрева.

