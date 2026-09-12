Прост селянин вбеси тв звезда в метрото в столицата
Мира Добрева дсе размечта по миналото
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Мира Добрева дсе размечта по миналото
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Какъв надпис излезе на електронното табло
София. Строежът на метрото в столичния район "Младост" затапва от днес бул. "Александър Малинов". От 15 май до края на годината се спира движението п...