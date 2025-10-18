Траур в Созопол. Кмет е потресен!

Решено е община Созопол да обяви ден на траур след трагичната смърт на тримата ученици на пътя Созопол-Черноморец, предава Флагман.

Фаталният инцидент стана около 23:30 ч. снощи, на около 1 километър от Черноморец, а зад волана на Аудито е бил 18-годишен младеж, който е взел книжка по-рано.

„Познавах и трите деца, съкрушен съм. От този свят си заминаха три ангелчета“, каза кметът на с. Зидарово Христо Бардуков почти през сълзи пред репортер на Флагман.

Младежите са били съученици – 11 клас. Тримата се познавали от деца и били първи приятели.

Ударът е бил много силен, заради високата скорост и младежите практически са нямали шанс да оцелеят. В момента се извършват експертизи, които да установят точната скорост, с която се е движел автомобила, но по наша информация километражът е блокирал на около 160 км/ч. в момента на сблъсъка. Преди това свидетели разказват, че колата е прелетяла покрай тях с много по-висока скорост – близка до 200-220 км/ч.

