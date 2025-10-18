Крум Савов разкри! Остава ли при Слави

Известният водещ по 7/8 TV Крум Савов заяви, че остава в телевизията. Така той отговори на спекулациите, че ще последва Иво Сиромахов.

Припомняме, че Сиромахов си тръгна, след като публикува остра позиция срещу председателя на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов заради закона, свързан с публикуването на лична информация. По-късно стана ясно, че Сиромахов сам е пожелал да напусне телевизията.

Крум Савов заяви, че одобрява позициите на Сиромахов и е скептичен към поведението и действията на Тошко Йорданов и Станислав Балабанов от ИТН.

Въпреки това той остава като част от телевизията, докато има свободата да казва, каквото иска.

"Има две причини, поради които ще продължа да съм на екрана срещу вас, докато тук е свободно.

Едната е защото това знам и мога да правя.

Другата е лична и морална. След като си тръгнах от bTV през 2016 година не по мое желание, четири години никой не ме потърси. Първият и единствен беше Слави Трифонов", заяви Крум Савов, цитиран от ПИК.

"Това е поводът, без да харесвам и да съм съгласен с огромен брой от нещата, които се случват с него като лидер, с партията, смятам да отстоявам истината тук и на живо", добави той.

