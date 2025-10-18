Честит рожден ден на Слави Трифонов

Рожден ден днес празнува лидерът на ИТН Слави Трифонов. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие, късмет и много успехи.
Да почерпят още:
Копринка Червенкова, журналистка
Кънчо Атанасов, писател
Акад. Людмил Стайков, драматург и кинорежисьор
Проф. д.ик.н Бистра Боева, икономист
Член-кор. проф. дфн Иван Добрев, езиковед, старобългарист и медиевист
Константин Цанев, актьор
Стефан Аладжов, легенда на Левски
