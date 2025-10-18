Честит рожден ден на Слави Трифонов

Рожден ден днес празнува лидерът на ИТН Слави Трифонов. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие, късмет и много успехи.

Да почерпят още:

Копринка Червенкова, журналистка

Кънчо Атанасов, писател

Акад. Людмил Стайков, драматург и кинорежисьор

Проф. д.ик.н Бистра Боева, икономист

Член-кор. проф. дфн Иван Добрев, езиковед, старобългарист и медиевист

Константин Цанев, актьор

Стефан Аладжов, легенда на Левски

