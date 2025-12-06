Потопът расте! Втора река на ръба, тревогата е огромна /ВИДЕО/

Потопът расте. Втора река е на ръба. Ропотамо вдигна опасно нивото си край с. Ново Паничарево след обилните валежи. Реката е силно пълноводна, а устоите на моста са подложени на сериозно натоварване.

Екипи на Община Приморско, полицията и пожарната следят ситуацията на място. Към момента няма непосредствена опасност за хората и имотите.

Всички институции са в пълна готовност при нужда да бъде извършена евакуация или оказана помощ на всеки жител в нужда.

Река Изворска, в която се влива река Факийска, скъса дигата, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор.

За другите жилища засега няма опасност. Пътят до селото е отворен, а пътят през Извор за Габър, Зидарово, Вършило е затворен.

Заради проливните дъждове в региона е обявен жълт код. На много места интензивният дъжд създаде проблеми. За селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър кметът Димитър Николов вече активира системата BG-alert поради преливането на реките Факийска и Хур дере.

Системата за ранно предупреждение е активирано и в община Царево заради опасност от интензивни валежи в нощта на 6-ти срещу 7-ми декември. Там има локални наводнения, но засега няма опасност за жителите.

