След потопа! Нов кошмар в Елените

Нов кошмар застигна Елените. След тежките наводнения в региона централното водоснабдяване в Елените е замърсено и негодно за пиене и готвене. От държавния резерв в Свети Влас започна раздаване на бутилирана вода за жителите, доброволците и собствениците в курортното селище.

Водата се предоставя пред кметството и на допълнителен пункт при входа на Елените, а служители на администрацията следят реда и разпределението. Над 38 000 литра са предназначени за детската градина, училището и местното население, като всеки дом получава около пет литра вода. Помощта ще обхване приблизително 5 000–6 000 души, като при необходимост ще се доставят допълнителни количества.

Жителите и собствениците на имоти изразиха гняв и тревога както за щетите, така и за бъдещите мерки, включително евентуално събаряне на хотел Негреско. Много от тях почистваха сами домовете си, тъй като помощ и техника почти не достигнаха до района.

Някои собственици твърдят, че са купили имотите легално с нотариуси и актове, без да са били предупредени за наводнения или подземни водни артерии. Те настояват, че не е справедливо да плащат за щети или да понасят загуби без обезщетение. Някои дори обмислят съдебни действия срещу брокери, нотариуси и адвокати за премълчавана информация при покупката.

Част от собствениците се опасяват, че могат да бъдат принудени да платят за събаряне или възстановяване на имоти, особено ако са придобити чрез публични продажби или НАП. Други настояват за прозрачност, ясни процедури и гаранции за защита на правата им, преди да предприемат съдебни действия.

Жителите призовават за повече институционална подкрепа и ясни правила относно правния статус на имотите, за да се избегнат нови конфликти и несигурност.

