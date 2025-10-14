Важно за шофьорите! Тези глоби поевтиняват

Глобите за шофиране без платена винетка или тол такса да бъдат приравнени към тези на Европейския съюз. Това реши на първо четене комисията по регионална политика в парламента.

Така глобата за шофиране на кола без винетка спада от 300 лв. на 194 лв., но ако бъде заплатена в същия ден, тя е на цената на винетния стикер – 97 лв.

Промени надолу има и при глобите за камиони.

От 15 октомври камионите ще бъдат контролирани за претоварване в реално време и в движение.

Само в рамките на днешния ден, преди да започне налагането на глобите, са засечени двеста нарушения с претоварени камиони, съобщи министърът на регионалното развитие.

„Към днешна дата вече имаме десет такива портални рамки с вградени сензори в асфалта, които работят в синхрон с камерите. Когато се отчете нарушението, съответно камерата заснема и това нещо се формалириза в един акт за установяване на административно нарушение, което се изпраща към нарушителя“, обясни министър Иван Иванов, предаде bTV.

