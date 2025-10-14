Проф. Рачев обяви кога идва хубавото време

Кошмарно време през уикенда, но от следващата седмица ще е с по-хубаво време.

Днес ще нахлуе един по-студен въздух, но сме средата на есента - няма какво толкова да се очаква. Времето е нормално за средата на октомври. Това заяви пред БТВ климатологът проф. Георги Рачев.

"От петък до неделя се очаква превалявания в цяла България."

Изпращаме една дъждовна седмица, за да посрещнем следващата, която се очаква да е по-добра, сподели климатологът.

