Политика

Германският външен министър идва в България. Какво ще се обсъди

Посещението в Атина обаче беше отменено, след като Герапетритис замина за Египет

Германският външен министър идва в България. Какво ще се обсъди
13 окт 25 | 7:58
325
Фатме Мустафова

Ключова фигура идва в България.

Германският външен министър Йохан Вадефул е на двудневно посещение в България и Румъния, като разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана.

Разговорите ще обхванат и икономическото сътрудничество, усилията за повишаване на европейската конкурентоспособност и програмата за разширяване на ЕС.

Първоначално Вадефул планираше да започне посещението си в Атина, където щеше да се срещне с гръцкия си колега Георгиос Герапетритис, след което да продължи за София, за да се срещне с българския външен министър Георг Георгиев. Посещението в Атина обаче беше отменено, след като Герапетритис замина за Египет, за да присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа.

Вместо това Вадефул ще пътува директно за България, а за вторник е насрочена среща в Букурещ с румънската външна министърка Оана Цою.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема геополитика
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
Emilia
преди 41 минути

Една страхотна компания за възстановяване на инвестиции се нуждае от страхотен екип и само когато експерт обслужва клиентите с почтеност и доверие, могат да се постигнат страхотни резултати. Моето пътуване започна, когато несъзнателно инвестирах в схема за криптовалута, привлечен от обещаните печалби. В началото видях печалби, затова инвестирах повече, очаквайки да спечеля милиони в рамките на няколко месеца. Това обаче се оказа измама. Въпреки че поискаха възстановяване на сумата до 50%, те ме манипулираха да изпратя още, докато не осъзнах, че искат да ме прецакат. Докладвах ги на властите и контактът на ФБР ме насочи към TRUSTWAVEHACKERSTECH RECOVERY FIRM. Първоначално бях скептичен към тази компания заради източника. От началото до края финансовият им екип работи професионално, за да възстанови всичките ми откраднати средства и печалби. Все още съм шокиран от резултата. Контакт: [email protected]

Откажи