Нов план за мира в Украйна, на ход са военните

Промяната е законът на живота и тези, които гледат само към миналото, със сигурност ще пропуснат бъдещето. Тази любима фраза на американския президент Джон Кенеди стана актуална тези дни, когато саудитският престолонаследник Мохамед Бин Салман стъпи в Америка за първи път от 8 години.

Държавният Суверенен фонд на Саудитска Арабия и досега е един от крупните вложители и партньори на водещи американски фирми и технологични гиганти, а Uber Technologies, Lucid Group, Amazon, Bloom Energy, DoorDash, Boeing, BlackRock, Goldman Sachs, Brookfield са само малка част от големите имена.

Резиденцията на Бин Салман – "Merrywood", край Вашингтон, обаче остава най-емблематичната сделка. Първо, защото цената от 43 милиона долара постави рекорд за най-скъпа покупка в района. И второ, защото в това грузинско имение Жаклин е живяла дълги години преди да стане съпруга на Джон Кенеди.

В сряда, от Мериууд тръгна кортежът на престолонаследника, който спря пред Белия дом за ритуал, за който всеки крал би завидял. Почетен караул, артилерийски салют и полет на американски изтребители F-35 последваха топлото ръкостискане на президента Тръмп и „бъдещият крал“ - Мохамед бин Салман, както го представи президентът на импровизираната пресконференция. Колкото и журналистите да въртяха плочите - „Кой уби Хашоги“ и „Взехте ли пари от Епщайн“, срещата между двамата мъже, управляващи най-богатите икономики в света, остава историческа.

Това беше голямото политическо завръщане на престолонаследника, гарнирано с обещание за колосалните 1 трилион, които кралството ще вкара в американската икономика. Но беше и нещо повече. Тръмп присъди на Саудитска Арабия статут на основен съюзник на САЩ извън НАТО и даде одобрение за бъдещи продажби на F-35 на кралството. Така Саудитска Арабия ще стане втората страна в Близкия изток след Израел с най-новите американски бойци.

Никога американците не са продавали най-новото поколение самолети както на Израел, така и на арабите едновременно. Сега, след Газа, предвид постепенната и бавна нормализация на отношенията между Иран и Саудитска Арабия, светът ще следи с особено внимание дали дългогодишната липса на връзка между тези две държави ще започне да се създава с посредничеството на Америка.

Сделки за бъдещето

Двамата подписаха сделки за танкове и редкоземни метали, отбрана, приеха декларация за сътрудничество в ядрената енергия, дори обсъдиха как да спре войната в Судан. Но макар нищо да не казаха публично за петрола, няма как да не е имало задкулисни преговори за саудитския петрол, който вече измества руския и това е най-видно за Китай.

Инвестиционните проекти останаха на заден план в медиите, но истината е, че голямата цел на Саудитска Арабия е да се превърне в третата световна сила по отношение на изкуствения интелект. Затова и дни след като завърши тазгодишния „Давос на пясоците“, както вече наричат огромния форум в Рияд, технологичните и финансови милиардери - Тим Кук от Apple, Мери Бара от General Motors, Алберт Бурла от Pfizer, Алекс Карп от Palantir, Стивън Шварцман от Blackstone, Джейн Фрейзър от CitiGroup, и разбира се – Илон Мъск, набързо прелетяха океана, за да посрещнат Бин Салман на приема, организиран от първата дама. Изненадващото й облекло – разкошната изумрудена рокля без презрамки, но в цвета на саудитския национален флаг, беше яркия знак, който семейство Тръмп дадоха на света: геополитическият полет на Мохамед бин Салман тепърва предстои.

Докато Мелания даде тон на милиардерите да изкупят новата серия на ливанската дизайнерка Ели Сааб, на другия край на света, в Турция

Тръмп показа още по-интересни знаци.

Специалният му пратеник Стивън Уиткоф, така и не се появи на срещата с ръководителя на оперативната операция на Украйна Андрей Ермак. Вместо него в медиите се появиха първите публикации за новия мирен план на Путин за Украйна. Изненадващата новина, че в Анкара кацат президентът Зеленски с близкия му съратник Рустем Умеров, съвпадна с още по-изненадващото съобщение на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (NABU), че бившият министър на отбраната е опетнен в корупционния скандал, кръстен на Миндич. То пък се сля със сюрприза, че в Киев вече са няколко американски генерали.

Още преди Салман да напусне бизнес форума и да отлети за Рияд, светът вече гледаше Тръмп не с арабски поглед, а с украински.

Час по час излизаха подробности от 28-те точки в мирния план, които западните медии побързаха да нарекат "огромни отстъпки към Русия". Сред тях са намаляване на броя на Въоръжените сили на Украйна, отказа на Киев от ракети, способни да достигнат Москва и Санкт Петербург, признаването от Украйна на загубата на контрол над Донбас; спиране на конфликта на сегашните граници, приемане на руския език в статут на държавен език, официален статут и а на ураинската православна църква, сигурност за Европа.

Мирният план

А в края на деня вече започна да се сглобява и цялостната картина. Оказа се, че този план е бил правен повече от месец, в него са участвали държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп, бизнесменът Джаред Къшнър. Според The Wall Street Journal те са били авторите. Обсъждали са го с руския специален представител Кирил Дмитриев, когато той пристигна в САЩ в края на октомври за среща с Уиткоф. А после е бил предаден на украинската страна чрез секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, който също беше в Америка

Мащабният документ изглежда наподобява плана за Газа, който също беше насочен към споразумение, оказвайки натиск върху всички страни в конфликта. Твърди се, че Тръмп е одобрил предложенията, но все още е твърде рано да се говори за завършването му.

Пристигайки в Анкара, Зеленски обяви, че никога няма да се съгласи с него. Заговори се, че украинския президент носи свой вариант, написан с участието на европейските лидери. Но очевидно на срещата си с Ердоган, брилянтен преговарящ, той е бил разубеден. След нея думите на украинския лидер вече бяха значително смекчени и той поне три пъти повтори, че ще надява благодарение на САЩ да се ускори процеса за мира и че военните действия трябва да се прекратят. Каза и ключовите думи, че Украйна разчита на силата на турската дипломация.

Западните медии също смениха тона, а Politico даде второто обяснение: Зеленски, който е под сериозен натиск на фронта и се изправя пред вътрешна политическа криза на фона на корупционния скандал в "случая Миндич", може да бъде принуден да се върне към обсъждането на американските предложения. Изданието даже цитира високопоставен служител на Белия дом, че рамково споразумение може да има "още тази седмица."

Има и трето обяснение.

И това е новата ролята на Пентагона в преговорите

Тръмп, очевидно, прави отново кръг преговори за Украйна. Новият подход на администрацията на Тръмп започва със смяна на действащите лица в него. Специалният представител Кийт Келог напуска от Коледа. А близкият приятел на вицепрезидента Ванс и "трето поколение войник" - министърът на армията на САЩ Дан Дрискол, ще седна на горещия стол на преговорите.

Заминаването на Келог е неприятна новина в Киев, защото чрез него Киев и европейците представяха често исканията си във Вашингтон. Ройтерс вече написа, че Келог многократно е влизал в конфликт със специалния представител Стив Уиткоф, а Тръмп се е уморил от украинските му съвети. Онези, които пенсионираха Уиткоф преди време, сгрешиха. Той беше архитект на мирния план за Газа, който Тръмп много харесва и сега влиза в тандем с Дрискол, който отговаря за персонала, логистиката и финансовото управление в американската армия.

Дрискол е адвокат по образование, получил е диплома от Йейл. Там учи с настоящия вицепрезидент, Дж. Д. Ванс. Счита се за един от най-близките неформални съветници на Ванс и именно вицепрезидентът е предложил кандидатурата на Тръмп, за да посредничи в преговорите по Украйна. Американските медии също така пишат, че по това време "в Йейл беше сформирана група ветерани военни, които забележимо се открояваха на фона на типичните либерални елити на Йейл."

Дрискол служи в Ирак. Обича да се нарича "трето поколение войник": баща му е воювал във Виетнам, а дядо му е бил на фронтовете на Втората световна война. След армията работи в банка, а след това започва политическата си кариера в Републиканската партия.

Превърна се във водеща фигура в реформата на системата за отбранителни поръчки през последните месеци. Тръмп дори го определи като "човек с дронове", подчертавайки желанието на Дрискол да осигури на армията милион нови дронове. Освен че ръководи армията, той ръководи и Бюрото за контрол на алкохола, тютюна и оръжията.

Дрискол пристигна в Киев, придружен от началника на щаба на армията на САЩ - генерал Ранди Джордж и от командира на въоръжените сили на САЩ в Европа - генерал Крис Донахью. Последният, още преди президентството на Тръмп ръководеше координацията на военната помощ за Украйна. А Джордж е способен да даде реалистична оценка на състоянието на Въоръжените сили на Украйна и военния потенциал на Киев.

Очаква се те да обсъдят настоящата оперативна ситуация, състоянието на украинското отбранително производство и възможностите за започване на преговори. Обобщението им ще бъде много интересно. Още повече, че след завръщането на Тръмп в Белия дом, посещенията на високопоставени американски военни в Киев са редки.

Цивилните не успяха в Украйна досега. Дали военните ще го направят? Кървавата нощ, която вече преживяха в Украйна, със сигурност най-малко ще влезе в докладите. А как генералите ще бъдат посрещнати в Русия? Исторически погледнато, това винаги е респектирало.

