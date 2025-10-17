Тръмп охлади Близкия изток, но загрява Украйна. Между Путин и Зеленски

Независимо, че битката между световните медии за влияние става все по-безпощадна, две списания нямат конкуренция с декемврийските си броеве заради интересните корици. Корицата на „Икономист“ традиционно закодира посланията за следващата година. А тази, на Таймс, изобразява личността на годината.

Тези дни обаче медията отново прикова световния интерес като на корицата сложи остроумното заглавие 'HIS TRIUMPH', но и скандална снимка, която вбеси американския президент. Той се оплака, че са го направили плешив, фотографите пък се оправдаха, че са искали го изкарат с корона.

Спорът за ракурса на Тръмп измести дискурса за Газа

А историческата среща на върха в Египет завърши със споразумение, чиито близо 430 точки бяха аплодирани от 20 световни лидери и донесоха примирието в Близкия Изток.

Много от подробности в него все още остават неизвестни. Първата фаза започна с размяната на израелски заложници и палестински затворници, както и с частичното изтегляне на войските от Газа. Последва предаване на няколко от телата на общо 28-те мъртви заложници. Получи се забавяне, което представители на Хамас обясниха с това, че са били държани от различни групировки и са загинали в различни райони на ивицата Газа.

Израел обяви като наказание, че намалява наполовина броя на камионите за хуманитарна помощ, допуснати в Газа. А Институтът по съдебна медицина, където ще се извърши процедурата по идентификация, призовава обществеността да бъде чувствителна и да изчака официалната идентификация, резултатите от която ще бъдат съобщени първо на семействата на загиналите.

Според Би Би Си по време на преговорите за следващите етапи на споразумението вероятно ще възникнат редица спорни точки, включително призиви към Хамас да сложи оръжие - възможност, която групировката засега отхвърля. Говорейки пред репортери в Белия дом, Тръмп обеща да разоръжи Хамас, ако екстремистите откажат да го направят сами, добавяйки, че тази цел може да бъде постигната със сила, ако е необходимо: "Няма нужда да ви обяснявам с подробности, но ако не се разоръжат, ще ги разоръжим. Те знаят, че не играя игри", каза американският лидер и добави „това може да се случи бързо и вероятно насилствено".

Триумфът на Тръмп бе ювелирно подготвян

дори в най-дребните детайли. Така, както покани Путин отиде на преговори в Аляска, която Русия изгуби, така и сега избра за срещата на върха знаково място. Шарм ел Шейх - египетският град, който израелците винаги са искали да е техен (и на два пъти се е случвало). Свещен е за евреите - с планината на Мойсей, за християните – с най-древния манастир Св. Екатерина, за мюсюлманите – с джамията Ал-Мустафа.

Таймингът също не беше случаен – само дни след като Норвежкият комитет да присъди Нобеловата награда на Мария Мачадо от Венецуела, а не на Тръмп. Вълната срещу това решение започна още с влизането на американския президент в израелския парламент. Говорителят на Кнесета сравни Тръмп с Кир II Велики, когото евреите почитат като освободител на своя народ от вавилонски плен. "Тръмп е личност с гигантски размери, чието място в пантеона на историята вече е подготвено. След хиляди години, г-н президент, еврейският народ ще ви помни", каза депутатът като обяви, че заедно с председателя на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън ще инициират призив към колеги парламентаристи от много други страни по света да номинират Тръмп на наградата догодина.

Опозицията в Израел също веднага сложи подписа си, а Премиерът Нетаняху предложи американския президент за носител на главната национална награда на Израел (досега тя е давана само граждани на страната).

Речта на Тръмп в Израел вместо 30 минути, отне повече от час. Накрая той дори се пошегува, че ако не спре, световните лидери може да не го чакат в Шарм ел-Шейх, а да си тръгнат. Обръщението му се оказа много лично - благодари на семейството си, най-вече на зет си Джаред Къшнър, който се присъедини към преговорите за Газа на последния етап. На няколко пъти заяви, че обича Израел и винаги ще го подкрепя.

Думите му към специалния пратеник Стив Уиткоф обаче показаха, че с приключването на едната война Тръмп вече се е фокусирал към проблемите в другата. Превлючвайки към Украйна, Тръмп разказа на депутатите как Уиткоф отишъл на преговори в Москва с опита си като бизнесмен без да има голям дипломатически опит. Един от разговорите на пратеника с Путин доста изнервил Тръмп. Очаквало се ще приключат за 30 минути, а американецът преседял в Кремъл 5 часа. Президентът няколко пъти му звънял без да получи отговор, а накрая като се чули, му отговорил - говорихме си за интересни неща.

Този разказ разпали духовете в Америка и ден по-късно медиите излязоха с обширни публикации, че

Тръмп се готви да уволни Уиткоф

заради липсата на напредък за мира в Украйна. Американският президент не направи коментар, но самият Уиткоф излезе с остра реакция, че това е фейк новина. Същото направи и дясната ръка на Путин Кирил Дмитриев, който минава за проамериканския човек в Кремъл, шеф на руския държавен инвестиционен фонд.

Дали Уиткоф ще бъде отстранен, все още не е ясно. Но е факт, че в последните седмици Тръмп рязко смени позицията към Кремъл. След злокобните руски атаки в Украйна и дроновете - убийци в Европа, американският президент втвърди тона и на няколко пъти повтори, че е много разочарован от Путин. Нещо повече – удари го по болното място, като заяви, че след заплахите за вдигане на митата, членовете на БРИКС се отказват от организацията, която е гордостта на Путин.

Докато Близкия Изток позаихва, Украйна се нагорещява. Поканата на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом накара много от международните наблюдатели да обявят нова стратегия на Тръмп - Украйна да премине в офанзива.

Само преди няколко дни американският лидер посочи, че е на крачка от решение по този въпрос - САЩ да изпарят ракетите „Томахоук“ към Украйна, както и допълнителни оръжия на Киев. Веднага след неговото изказване бившият анализатор на Пентагона Марк Кансиан заяви, САЩ разполагат с 4150 такива ракети. Financial Times, позовавайки се на военни експерти, съобщи, че САЩ потенциално могат да доставят на Украйна 20 до 50 ракети, както и че Пентагонът вече е подготвил планове за продажба или предаване на Tomahawk, ако Тръмп издаде съответната заповед. Медията обаче предупреди, че Украйна няма морски или наземни пускови установки, необходими за изстрелване на ракетите. За да използва Toмахоук, Украйна ще се нуждае от американската система Typhon — стъпка, която според военните, ще доближи САЩ до пряк конфликт с Русия.

В новата си стратегия по отношение на украинския конфликт Тръмп вече подсказа, че ще разчита на други държави - миротворци.

Сред тях със сигурност ще е Турция, но няма да е Франция

Докато президентът Доналд Тръмп празнуваше споразумението за прекратяване на огъня в Газа в Шарм ел Шейх, той изтъкна специалната роля на един лидер - турския президент Реджеп Тайип Ердоган за прекратяване на огъня в Газа.

"Човек, който ми е приятел от дълго време. Не знам защо харесвам коравите хора повече от меките, лесните", каза Тръмп. "Този джентълмен е от място, наречено Турция, той е един от най-могъщите в света... Той е твърда бисквитка, но е мой приятел."

Малко преди това Ердоган нагледно потвърди тези думи. Първоначално беше планирано нито Израел, нито Хамас да бъдат поканени на срещата на върха, но Тръмп се обади на египетския президент Абдел Фатах ас Сиси и успя да получи покана на Нетаняху. По-късно от кабинета на премиера обявиха отказ, позовавайки се на еврейски религиозен празник. Според The Guardian обаче причината е турският президент, който след като научил за присъствие на Нетаняху, казал на Тръмп, че ще обърне самолета си и ще се върне в Анкара.

Не е изненада, че Тръмп вижда Турция, но не и Европа като евентуален посредник за мир. Това беше ярко демонстрирано от най-коментираният момент от срещата на върха – дългото ръкостискане на Тръмп с френския президент.

Еманюел Макрон в Шарм ел Шейх. „Дейли Експрес“ пише, че то се е проточило твърде дълго, наподобявайки „борба за надмощие“, в която французите очевидно са загубили. Изненадващ се оказа и транскрибираният диалог между Макрон и Тръмп. Американският президент е смъмрил френския си колега след като Макрон публично се осмели да се съмнява, че мирът в Близкия изток е установен за някакъв значителен период от време.

Сега искам да знам защо ме обиди? Въпреки че вече знам. В края на краищата, аз съм тук, за да установя мир- прочетоха експертите по устните на Тръмп.

Напрегнатият диалог, скрит от микрофоните, но заснет от камерите, показа силно напрегнатите отношения между двамата. А изказването на унгарския премиер Виктор Орбан, че „усилията на САЩ да посредничат за постигане на мир в Украйна бяха осуетени от европейската съпротива“, сипа сол в отворената рана. Направи го знаково, в четвъртък привечер, точно когато украинският президент Зеленски стъпи на летището в Америка, в очакване на петъчната среща с Тръмп по повод взимането на ракетите Томахоук.

Докато американските репортери се чудиха защо никой от властите не го посреща на американска земя, се появи съобщение от Тръмп в социалната му мрежа, че говори с Путин и разговорът ще е дълъг. Оказа се, че стратетията му за натиск към Москва се е увенчала с успех. Предварвайки Зеленски, Путин позвънил на американския президент, за да потвърди опасенията си, че даването на подобни ракети

ще торпилира отношенията Вашингтон - Москва

но в същото време, за да каже, че е готов да се срещне час по-скоро със Зеленски. Същото беше обещал и през лятото, но вместо това утрои атаките към Киев.

Пренасянето на преговорите между САЩ и Русия от мразовите полета на Аляска към сърцето на Европа - Будапеща, като основна новина от телефонни разговор, безспорно е реверанс на Тръмп към верността на Орбан, но и пореден шамар за Европа. Путин не е стъпвал в столица на Европейския съюз от години, дори преди началото на войната в Украйна. Без съмнение Брюксел ще засили натиска към унгарския премиер да арестува Путин, а дали излизането на Унгария от Международния наказателен съд дава достатъчно основания на Орбан да се противопостави, ще стане ясно още при договарянето на срещата на върха следващата седмица. Мисия, която Тръмп този път не възложи на специални си пратеник Стив Уиткоф, а директно на дипломат номер едно Марко Рубио.

Дали среднощния разговор ще торпилира изпращането на Томахоук за Украйна? Сигналите са противоречиви. Снощи Тръмп обяви, че тези ракети са нужни на Америка, за да гарантира сигурността си. Ушаков пък поясни, че единственото, което Тръмп е обещал на Путин, е да вземе предвид позицията на Москва по време на срещата със Зеленски. Западни аназилатори са на мнение, че Америка все пак ще продаде ракетите на Европа, която оттук нататък ще си поеме отговорността.

Тръмп очевидно иска да постигне споразумение с Путин. Но е видно, че позициите им по контурите на такова споразумение все още остават много, много различни. Затова всичко прилича на ходене в кръг: прилив на оптимизъм, после - постепенно затихване на оптимизма. Следва прилив на песимизъм, а после – отмяна на сценария за челен сблъсък между двете основни ядрени сили на света в най-последния възможен момент. Това, от своя страна, поражда нов прилив на оптимизъм и така кръгът се затваря.

Ще има ли нова обиколка? Рано е да се каже. Едно е сигурно. Тръмп е виртуоз в това как да ускори ескалацията, а след това за нула време да я премахне от дневния ред. Ако се върнем към изказването му в израелския парламент, там той припомни как през 2016 г. неговият опонент от Демократическата партия Хилари Клинтън е предупредила, че Тръмп ще отприщи нови конфликти.

"Оказа се, че обичам повече да прекратявам войните и изглежда, че съм добър в това".

