"Сорос и неговата група психопати причиниха големи щети на нашата страна! Това включва и неговите луди приятели от Западния бряг. Бъдете внимателни, ние ви наблюдаваме", заяви бившият американски президент Доналд Тръмп.

В коментар по темата българската журналистка Калина Андролова твърди, че щетите от действията на Сорос не се ограничават до САЩ. Според нея милиардерът стои в основата на мигрантския разлив към Европа, подкрепен директно от неговите мрежи и съпроводен от призиви европейските държави да теглят заеми, за да посрещат мигранти.

"Какво друго може да обясни тази подкрепа, освен план за заличаването на Европа като християнска същност и превръщането й в терен за граждански и културни войни", подчертава Андролова.

Тя определя глобалисткия подход като стратегия за "антинационализъм, културни смеси и политическо самоубийство на държавите".

Андролова допълва, че подобен сценарий е приложен и за Америка – чрез отслабване на християнството, социален разпад и "анархистки модели", които ерозират обществото.

"В природата няма празно – отслабеният свят се заменя от следващия силен, който идва насреща: високотехнологична диктатура от азиатски тип", предупреждава също журналистката, според която западният разпад отваря пътя за нови центрове на власт и влияние.

