Маршрутът на Тръмп: Нова ера в Кавказ

Докато светът се е вторачил дали ще има мир в Украйна, приключи друга война, която сложи началото на нова ера в Южен Кавказ

Споразумението, което президентът на Азербайджан Илхам Алиев и министър-председателят на Армения Никол Пашинян подписаха под зоркия поглед на президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, не случайно се определя като историческо. То не само урежда мира между двете държави и разтваря сътрудничеството и транспортната интеграция в региона.

Тристранната среща във Вашингтон отваря нов политически и икономически вектор, който може да промени баланса на силите в Южен Кавказ. Начало е на излизане от руската орбита и сигнал за по-активно международно участие в съдбата на региона.

Зелена светлина за новия коридор

И макар окончателното парафиране на мирния договор да настъпи след очакваната промяна в Конституцията на Армения, съвместната декларация, подписана в САЩ, осигурява старта на огромния процес, забавяни от десетилетия - превръщането на страните в ключов фактор за транспортирането на стоки от Европа към Азия.

Зангезурският коридор, за чието създаване активно настояваха Анкара и Баку, вече започна да се изгражда, а американският президент му даде знаково име "Пътят на Тръмп". Име, което метафорично показва новото стратегическо трасе на света, в което едни летят напред, други катастрофират.

Баку ликува, Ереван се укрепва

Без съмнение, новият курс на Южен Кавказ бетонира позициите на Азербайджан в региона, отваряйки нови възможности за разширяване на икономическото, културното и отбранителното сътрудничество с ключови съюзници в региона и извън него. Той намалява зависимостта на страната от старите логистични маршрути и е символ на решимостта на страната да защитава своята независимост и териториална цялост.

За Армения това е стъпка към разширяване на възможностите за диверсификация на външната политика и преразглеждане на подходите към сигурността. Проектът ще подтикне Ереван за нов подход към своите съюзи, създавайки пространство за гъвкавост в международната политика и укрепвайки стабилността в региона чрез по-широко сътрудничество.

След години на война и дипломация, най-щастливият човек днес е президентът на Азербайджан Илхам Алиев. С право - неговата ясна дипломатическа линия и способност да използва точния момент в международната обстановка позволиха този обрат в посоката за региона.

Ердоган изигра печелившия коз

Турският президент Ердоган превъплъти в дела доктрината си за ключовата роля на регионалното сътрудничество. Новият коридор е отдавна негова мечта, плод на дългогодишните му усилия. След отварянето на коридора турските стоки ще достигнат по-бързо до Централна Азия и Китай през Каспийско море, а стоките от Европа към Китай ще започнат да преминават през Турция.

Нещо повече - турската железопътна линия Карс-Игдир-Нахчыван и инвестициите в строителството в Карабах ще станат много по-ефективни, а товаренето на южните турски пристанища Искендерун и Мерсин ще е с допълнителни обеми.

С две думи - с новият коридор Турция се превръща във важен транзитен и логистичен център между Азия, Източното Средиземноморие и Африка.

Тръмп показа, че е майстор

Това каза Урсула фон Дер Лайен, след като се договори с него за американските мита за ЕС. Но фразата важи с пълна сила и за Близкия Изток.

Американският президент успя да постигне мир между Азербайджан и Армения - нещо, което не успяха през години нито ЕС, нито Франция, нито Русия, нито бившият президент Джо Байдън. Заедно с това Тръмп вкара в нова роля САЩ за региона - ще е гарант за мира и стабилността чрез стратегически партньорства. Това стана възможно след отмяната на историческа поправка, ограничаваща военните и икономическите връзки между САЩ и Азербайджан и действаща вече в продължение на три десетилетия.

Промяната на дипломатическия пейзаж в Южен Кавказ става видима и след ликвидацията на Минската група на ОССЕ, която действаше от края на миналия век, но не успя да разреши карабахския конфликт.

Русия е най-губеща

Един от основните закони в света е, че когато едно състояние стане по-силно, друго, губи влияние. Русия, която бързо губи предишното си влияние в региона, може би ще се опита да възвърне позиции. Но това изглежда все по-малко вероятно, защото проблемите с Баку вече са огромни.

Влошаването на отношенията ясно се видя след инцидента със сваления самолет AZAL в Русия, с липсата на извинения от Москва, както и с намерението на Азербайджан да заведе дело в международния съд.

Допълнителен фактор на напрежение бяха фактите на потисничество на азербайджанската диаспора в Руската федерация, което предизвика широк обществен протест в Азербайджан.

Затова и процесите, протичащи днес в Южен Кавказ, изглеждат по-скоро необратими. Те отварят нова глава в историята на региона, където старите геополитически модели се рушат, за да отворят път на новата реалност.

Грузия самотна, Иран гневен

Докато лидерите на Туркменистан, Казахстан и Узбекистан чуха лично от устата на Илхам Алиев какво следва за региона и как разчита на бъдещите им партньорства, Грузия остана самотна в новата геополитическа конфигурация. Без консултации, без участие в трансгранични инициативи, дори без споменаване. Регионалната карта започна да се преначертава без Тбилиси.



Грузия, която е основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ повече от две десетилетия и се опитва да играе ролята на неутрален посредник между Армения и Азербайджан, сега е изоставена, европейската интеграция - замразена, а стратегическото партньорство с Вашингтон - спряно.

Управляващата "Грузинска мечта" все по-често е критикувана за проруския си курс, а срещу някои от нейните представители са наложени санкции. На този фон новото партньорство между Армения, Азербайджан и САЩ изглежда като потвърждение на геополитическата изолация на Грузия.

А чисто икономически, новият коридор ще свърже Европа с Централна Азия и Китай през Азербайджан и Турция. И ще се превърне в мощна алтернатива на коридора през Грузия, което се очаква да донесе спад до 20% от транзитните товари на страната.



Не по-малки ще са загубите и за Иран, който е в трудна позиция след войната с Израел. Реза Рустами, ръководител на Комисията по транспорт, транзит и логистика на Иранската търговска камара, заяви, че отварянето на Зангезурския коридор може да отслаби транзитната позиция на Иран и да усложни сухопътните връзки с Европа.

Това ще принуди иранските логистични компании да използват маршрута през Турция. Това пък ще увеличи транспортните разходи и ще намали конкурентоспособността.

Промяната в Южен Кавказ не само ще даде рестарт на региона, но ще повлияе и на съседните. Как новият вятър, който завя в Баку и Ереван ще се отрази на Северен Кавказ, тепърва ще видим. Но руснаците вече твърдят, че регионът се е превърнал в много нестабилен.

