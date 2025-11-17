Извънредна ситуация на Дунав

Две села в Румъния бяха евакуирани превантивно заради руска атака с дронове. Поразен е кораб в района, натоварен с втечнен газ. Плавателният съд е бил ударен откъм украинската страна на Дунав, близо до град Измаил.

По обяд местно време за румънското село Плауру в окръг Тулча беше издадено предупреждение поради „непосредствен риск от експлозия“, заради горящия кораб. Товарът на плавателния съд под турски флаг е силно летлив и евентуален взрив ще има сериозни последици.

Евакуирани са жителите на селата Плауру и Чаталкьой и техният добитък.

Въпреки че корабът гори, румънската територия не е била пряко засегната от пожара. Окръжният инспекторат за извънредни ситуации на град Тулча уточни, че мярката за евакуация е превантивна. Корабът е натоварен с около 4400 тона втечнен пропан-бутан, а евентуална експлозия може да има отражения на разстояние до 5 километра, според Департамента за извънредни ситуации, предава БНТ.

