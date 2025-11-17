Кошмар в държавата с най-дълбоката река. Срути се мина, самолет се запали

Само за един ден африканската държава Конго, която се слави с най-дълбоката едноименна река в света, изживя невиждан кошмар.

Първо, свлачище срути най-голямата кобалтова мина и уби най-малко 32 човека, а после нещастие се случи и с министъра на икономиката, отишъл да инспектира как вървят спасителните операции.

Заедно с министъра на индустрията на Демократична република Конго Луис Кабамба на борда бил 20-членен екип от няколко ведомства. Когато кацали на пистата на летището в град Колвези, самолетът се изтърколил и се запалил, съобщава информационният портал Actualite.

За щастие, пътниците успели да се измъкнат от машината, но в нея изгорели всички помощи, които носели за бедстващите хора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com