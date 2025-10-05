Търговското споразумение между Мароко и ЕС включва продукти от Сахара
То въвежда и технически корекции в информацията за потребителите относно произхода на продукта
То въвежда и технически корекции в информацията за потребителите относно произхода на продукта
Много представители на милициите са задържани и ще бъдат съдени в Сирия
Съединените щати дълбоко ценят своето силно и трайно партньорство с Мароко
Неговите усилия обаче бяха пресечени от премиерката на Италия
Решението идва на фона на зачестилите призиви към международната общност да обяви фронта Полисарио з...
Ще раздели Африка
Войната Израел-Иран окончателно застрашава пътуването на алжирския президент до земята на аятоласите
Тази гледна точка се споделя от няколко държави, включително Великобритания, САЩ, Франция и Израел
Фронтът е тясно свързан с ирански и руски интереси
Темата за 2025 г. е „Справедливост за африканците и хората от африкански произход чрез репарации“
Полисарио получи безпилотни дронове-камикадзе, предоставени от Иран
Тя е богата на редица полезни изкопаеми, включително кобалт, литий и уран
Алжир загуби ролята си на посредник в Сахел, влизайки в сблъсък с Мали и излагайки на риск собствена...
Демонстрацията в Бамако е срещу намесата на Алжир във вътрешните работи на страната
Двете страни също ще обединят усилията си за справяне с нелегалната миграция
Мароко не е страна по този случай, който засяга Европейския съюз от една страна и подкрепяния от Алж...
Подкрепяният от военните Абделмаджид Тебун нямаше срещу себе си реални опоненти
Алжир преживява постоянна ерозия на правата на човека
Фаворит е настоящият държавен глава - 78-годишният Абделмаджид Тебун
Гарес и неговата партия MDS са открити критици на военния режим в страната