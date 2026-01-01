Напрежение! САЩ с остри думи към Китай

Администрацията на САЩ призовава Китай да спре да оказва военен натиск върху Тайван.

Това се посочва в изявление на Държавния департамент на САЩ.

"Военните действия и реториката на Китай спрямо Тайван и други страни в региона неоправдано увеличават напрежението. Призоваваме Пекин да прояви сдържаност, да спре да оказва военен натиск върху Тайван и вместо това да влезе в конструктивен диалог", се казва в текста.

"САЩ подкрепят мира и стабилността в Тайванския проток и се противопоставят на едностранни промени в статуквото, включително чрез използване на сила или принуда", заяви външното министерство на САЩ в изявление.

