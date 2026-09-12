Тръмп с нов ход в Европа: САЩ готвят $4 млн. за десни медии
Вашингтон твърди, че целта е свобода на словото
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Вашингтон твърди, че целта е свобода на словото
Позиция на Държавния департамент
Изяавление на Държавния департамент
Украйна се очаква да получи споменатите ракети в рамките на шест седмици
Получено е одобрение от американския държавен департамент
Поддръжници на демократите напускат Държавния департамент
Премахнати са около 5200 от общо 6200 програми на USAID
В черния американски списък досега бяха включени 7 известни личности от Република Северна Македония
НАТО потвърждава подкрепата си за Украйна, знаейки, че постигането на мирно споразумение през следващата година е малко вероятно
Днес празнуваме 120-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения
Това е един от най-скъпите и приоритетни проекти за модернизация на армията ни
Вече не е актуален, казва Демерджиев
Не бяха задържани просто ей така, каза Рашков за ареста на Борисов, Арнаудова и Горанов
Затварят църкви, преследват журналисти
През последните пет години САЩ са предоставили на България над 238 млн. долара помощ в областта на сигурността
Русия не е коментирала публично твърденията
Поставят България под наблюдение, тъй като не се отнася сериозно към трафика на хора
Сред констатациите са оплаквания на мюсюлманската и еврейските общности в България
Това обяви Държавният департамент на САЩ чрез Службата на Говорителя
Борисов получи специална монета от Държавния департамент на САЩ на форума в Давос