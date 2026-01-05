САЩ се произнесе за Западното полукълбо

Държавният департамент на САЩ официално обяви Западното полукълбо за изключителна зона на интерес на страната си.

Това е посочено на официалната страница на американското външно министерство в социалната мрежа X.

"Това е нашето полукълбо и президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да позволи да бъдем в опасност", се казва в изявлението.

Преди това ръководителят на Държавния департамент Марко Рубио заяви, че САЩ не са във война с Венецуела, а с наркокартелите, и че целта на американската операция в страната е потискането на трафика на наркотици.

Той подчерта, че Вашингтон не се нуждае от венецуелски петрол, но ще го контролира, за да ограничи влиянието на своите "противници" върху тази индустрия: Русия, Китай и Иран.

