Учените с ужасна прогноза за белите дробове на планетата  

Най-голямата тропическа дъждовна гора в света, Амазонка, разположена в Южна Америка, преминава в "хипертропично състояние" за първи път от десетки милиони години.

Тава съобщи Daily Mail.

Очаква се този нов, по-горещ климат да стане обичаен за региона. Това ще засегне със суша дъждовните гори, а те са ключов фактор за глобалния климат на планетата. Наричат ги белите дробове на планетата.

Според учени от Калифорнийския университет в Бъркли, такава промяна може да доведе до масова смърт на дървета в Амазония, което от своя страна би нарушило способността на планетата ни да абсорбира въглероден диоксид от атмосферата.

Учените също така установяват, че бързорастящите дървета с ниска плътност на дървесината са по-уязвими и умират в по-голям брой от дърветата с висока плътност. Това означава, че вторичните гори могат да бъдат по-уязвими към смърт поради суша, тъй като имат повече такива дървета.

