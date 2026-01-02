Учените с ужасна прогноза за белите дробове на планетата
Става дума за тропическата гора
Става дума за тропическата гора
Обявиха причината за промените в климата
Горите са застрашени от липсата на сняг
В Швейцария проливните дъждове предизвикаха свлачища в югоизточната част на страната
Властите съобщават, че разразилата се буря е оставила без електричество хиляди домакинства
Дубай, финансовият център на Близкия изток, беше парализиран от поройния дъжд
Може би родените през 2023 г. ще я помнят като най-студената зима в живота си
В България февруари е бил най-топлият за последните 58 години
През всеки месец от юни 2023 г. насам се наблюдават нови температурни върхове
Предизвикаха наводнения
Загубата на сняг ще засегне и ски туризма
Учените очакваха този важен момент, след като климатичните рекорди бяха счупени многократно
За по-малко от месец по Черноморското крайбрежие бяхме свидетели на две бури - "Фредерик" и "Марко"