Кокаин за 232 млн. лири сред банани!
Огромна пратка разкрита на британско пристанище
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Огромна пратка разкрита на британско пристанище
Абелардо де ла Есприеля обеща твърда война с наркотрафика, строги финансови мерки и възраждане на петролния и газовия сектор
Каменен град, който 400 години живее само в легендите, възкръсва за целия свят
Днешните три мача ще затворят фазата на 1/16-финалите
50 дни протести
"Хората идват и се качват на пристанищата, трудно се проследяват", казват специалистите
Полицията в Рио де Жанейро ги арестува
Става дума за тропическата гора
Иновативните решения на Shelly за умен дом дебютират в Парагвай
Може да се превърне в един от центровете за добив на злато в Южна Америка
Повечето хора не са чували за тази страна и малцина ще я намерят на картата
Заразаяват доброволци
Забраната е за неамерикански граждани и има за цел да ограничи заразата от коронавирус
Изискването за отрицателен тест за влизане в страната ще важи от понеделник
Двубоите трябваше да се играят на 21-23 март
Първи вероятен случай е регистриран в Бразилия
Медът ще пристига по силата на споразумение между ЕС и МЕРКОСУР
На Олимпийските игри в Рио де Жанейро ще участват повече от 10 000 спортисти от 206 страни. Представяме ви някои факти и цифри за първите игри, провеж...
Аржентина победи Чили с 2:1 като гост в мач от световните квалификации от зона КОНМЕБОЛ (Южна Америка). Двата тима се изправиха един срещу друг в стол...
Над 150 000 души бяха евакуирани от домовете си заради наводнения в Южна Америка, съобщава Ройтерс. Мерките бяха взети заради обилните летни порои, пр...