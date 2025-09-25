Наша хай-тек компания атакува Южна Америка

Българската технологична компания Shelly Group и водещ европейски производител на умни устройства за дома и бизнеса, прави първата си стратегическа крачка в Южна Америка. Компанията стъпва на пазара в Парагвай чрез партньорство с NewZone – утвърден дистрибутор и ексклузивен реселър на Apple iPhone в страната.

Сделката е важен етап в разширяването на българската компания в Латинска Америка (LATAM). „Със сътрудничеството с дистрибутор като NewZone, Shelly засилва глобалното си присъствие и укрепва дългосрочната си стратегия за растеж,“ коментира главният търговски директор на Shelly, Мирче Атанасовски.

Чрез партньорството, парагвайските потребители ще получат достъп до иновативни IoT решения и умни устройства, които улесняват управлението на дома и офиса и спомагат за по-висока енергийна ефективност. Компанията работи както в сегмента B2C, така и B2B.

Shelly Group, основана в България, вече присъства на повече от 100 пазара с над 26,5 млн. продадени устройства. Фирмата има офиси в седем държави – включително САЩ, Китай, Германия и Нидерландия – и е сред малкото български компании, които се търгуват както на Българската фондова борса, така и на Франкфуртската фондова борса.

С този ход Shelly влиза в регион, който все повече залага на дигитализация и умни технологии, като амбицията е да се затвърди като значим играч на южноамериканския пазар.

