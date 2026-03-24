Брутално! Осем души мъчиха жестоко невинна капибара

Полицията в Рио де Жанейро арестува осем души за брутално малтретиране на капибара - най-големия гризач в света.

В инцидента, заснет от охранителни камери в ранните часове на съботна сутрин, групата нападатели са удряли животното с пръчки и железни прътове, съобщава Bulgaria ON AIR, цитирайки The Guardian.

"Това е брутално престъпление, което шокира обществото. Това е акт на изключителна жестокост към същество, което не е представлявало абсолютно никаква заплаха и въпреки това е било умишлено нападнато", заяви Фелипе Санторо, полицейският комисар, отговарящ за разследването.

Нападателите, сред които и двама непълнолетни, бяха идентифицирани чрез записи от камери за видеонаблюдение и арестувани в събота, съобщи полицията в изявление.

Капибарата, която е от мъжки пол и тежи 65 килограма, откарана в Центъра за грижи за диви животни (CRAS) в югозападната част на Рио.

"От 22 години лекуваме дивите животни в Рио тук и никога досега не съм приемал капибара, подложена на толкова екстремна агресия", коментира ветеринар от Центъра.

Той каза, че състоянието на животното се подобрява, но то "страда от травма на главата, оток с вътрешно кървене около лявото око и множество наранявания по гърба", предаде "Фокус".

През последните години полуводната капибара, родом от Южна Америка, си спечели верни почитатели в социалните мрежи.







Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com