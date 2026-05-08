Джиро, европейски химн и звезди: Как София отбелязва 9 май

От 10:30 часа в София на площад „Св. Александър Невски“ се събират граждани за символичен велопоход „Обиколка за Европа“, със съдействието на Столичната община и посолството на Италия. Всички любители на колоезденето са добре дошли. Първите пристигнали участници ще получат специални фланелки с логото на ЕС и символите на международното колоездачно състезание „Джиро Д’Италия“, което преминава през нашата страна. Велосипедното шествие ще тръгне в 11:00 ч., ще премине по централни столични улици и ще достигне до Националния дворец на културата.

Точно на обяд в събота десетки духови оркестри от цялата страна едновременно ще изпълнят европейския химн – „Одата на радостта“ от Деветата симфония на Лудвиг Ван Бетовен. В столицата химна ще изпълни Софийският духов оркестър на открита сцена пред Националния дворец на културата.

Пред НДК е открито и „Европейско селище“, където ще се представят забавни игри и викторини относно ЕС, както и кулинарни специалитети и сувенири от различни държави в Европа. Представители на Европейската комисия, Бюрото на Европейския парламент в България, Европейската инвестиционна банка и клоновете на европейските информационни мрежи у нас ще предоставят на гражданите полезна информация за ЕС.

От 17:30 ч. на открита сцена пред НДК ще започне концерт на популярни български изпълнители, организиран от Представителството на Европейската комисия. Участват Вениамин, Дара Екимова и Елизабет.

Повече за Деня на Европа

На 9 май европейците ще отбележат Деня на Европа. Тази година се навършват 76 години от Декларацията на френският министър на външните работи Робер Шуман, която положи основите на Европейския съюз такъв, какъвто го познаваме днес, и доведе до безпрецедентна ера на мир, демокрация, просперитет, интеграция и сътрудничество на целия континент. Денят на Европа е възможност да отчетем това и да честваме всичко, което нашият Съюз отстоява. Този специален ден също така е възможност да общуваме с граждани, да посрещнем посетители в институциите на ЕС и да представим работата и приоритетите на Съюза, съобщава NOVA.

През 2026 г. Денят на Европа отбелязва и два важни етапа: 40 години от присъединяването на Португалия и Испания към ЕС и 40 години от първите официални чествания на Деня на Европа. Забележителни сгради и паметници в цяла Европа и по света ще бъдат осветени в цветовете на ЕС.

В навечерието на Деня на Европа Европейската комисия публикува ново проучване на Евробарометър, което показва, че голяма част от европейците виждат ползи от членството в ЕС и виждат ЕС като стълб на стабилността и сигурността. Почти три четвърти от европейците смятат, че страната им се е възползвала от членството си в ЕС. В един труден глобален контекст европейците все повече гледат на ЕС като на източник на стабилност, наред с рекордно високата подкрепа за обща политика за отбрана и сигурност. Три четвърти от респондентите (75 %) заявяват, че се чувстват граждани на ЕС, което съответства на най-високото равнище, регистрирано някога през пролетта на 2025 г.

