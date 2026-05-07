Промените в движението в София и страната заради Джиро д’Италия

Промени заради голямчото състезание Джиро д’Италия, ще има в страната и София. Очаква се то да има голям туристически отзвук до 6 месеца.

От утре - 8 май, до 10 май /неделя/ за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д’Италия – Bulgaria Grande Partenza, поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор „Пътна полиция“ ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР.

Маршрутът на колоездачната обиколка по участъци от републиканските пътища е следният:

На 8 май в първия етап от състезанието състезателите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Ограничението на движението по републиканските пътища ще е поетапно за преминаване на колоездачите.

Стартът на надпреварата е в 14 ч. в гр. Несебър. След това продължава по първокласния път I-9 от кръстовището с пътя за Тънково /път III-9061/ през обходните пътища на Ахелой и Поморие, покрай кв. „Сарафово“ до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на гр. Бургас.

Трасето продължава по път I-9 /при кръстовището на ул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“/ до пътен възел „Крайморие“, поема на юг по второкласния път II-99 Бургас – Созопол – Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на Община Созопол, продължава покрай „Шофьорския плаж“, к. к. „Дюни“, „Каваци“ и местността „Буджака“, влиза в гр. Созопол и тръгва обратно по път II-99 до пътен възел „Крайморие“, продължава по път I-9 и по улиците на гр. Бургас.

Финалът на първия етап е около 17 ч. на бул. „Демокрация“.

Заради третия етап от престижното колоездачно състезание Джиро д’Италия - Столичната община въвежда мащабна временна организация на движението и паркирането в София от днес до 11 май.

Мерките засягат ключови централни улици и булеварди и имат за цел да осигурят безопасността на участниците и гражданите. Най-сериозните ограничения ще бъдат в неделя - денят на навлизане на състезанието в София. Столична община призовава шофьорите да планират предварително маршрутите си и да използват навигационни приложения.

Организацията на движението ще бъде за периода 7 – 11 май 2026 г.

I. Подготвителен етап

• От 03:00 ч. на 07.05. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.

▪️Забранява се влизането и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Николай Гяуров“.

• От 15:00 ч. на 09.05.2026 г.

▪️Забранява се паркирането на МПС при паметника „Цар Освободител“.

▪️Забранява се паркирането на МПС по ул. „15 ноември“ (в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“).

• От 19:00 ч. на 09.05. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.

▪️Забранява се влизането на пътни превозни средства по:

бул. „Цар Освободител“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Г. С. Раковски“);

пл. „Народно събрание“;

ул. „15 ноември“;

дъгата зад пл. „Александър Невски“;

ул. „19 февруари“.

II. Ден на състезанието – неделя, 10 май 2026 г.

• 00:00 – 04:30 ч.

▪️Извършване на технически дейности по цялото трасе на финала в София.

• От 04:00 ч.

▪️Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства по:

ул. „Оборище“ (от пл. „Александър Невски“ до бул. „Васил Левски“);

ул. „11 август“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);

ул. „Дунав“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);

ул. „Московска“ (от пл. „Гина Кунчева“ до ул. „Г. С. Раковски“).

• 06:00 – 23:00 ч. (Затворено за движение):

▪️ул. „Оборище“ (в участъка от пл. „Александър Невски“ до бул. „Васил Левски“);

▪️пл. „Александър Невски“ (северно от ул. „Оборище“);

▪️ул. „Дунав“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);

▪️ул. „11-ти август“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);

▪️ул. „Московска“ (от пл. „Гина Кунчева“ до ул. „Г. С. Раковски“).

• 06:00 – 22:00 ч. (Затворено за движение):

▪️ул. „Ген. Гурко“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“).

• 12:00 – 22:00 ч. (Затворено за движение по трасето):

бул. „Васил Левски“ (в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“);

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (в участъка от ул. „Ген. Гурко“ до бул. „Цар Освободител“, в двете посоки);

бул. „Цар Освободител“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“);

бул. „Цариградско шосе“ (в участъка от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул. „Димитър Пешев“);

ул. „Самоковско шосе“/път II-82 (от разклон с. Горни Окол км 49+250 до бул. „Копенхаген“).

• От 21:00 ч. на 10.05. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.

▪️Движението по ул. „Ген. Гурко“ ще се осъществява само за превозните средства от масовия градски транспорт.

