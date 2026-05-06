Бизнесмен застреля семейството си и се самоуби

Известен ресторантьор от Хюстън, Тексас в Съединените щати застрелял смъртоносно съпругата си и двете им малки деца, след което насочил оръжието срещу себе си в очевидно убийство-самоубийство, съобщиха властите във вторник.

Полицията била изпратена на адрес 2113 Kingston St. в понеделник вечерта, за да провери състоянието на семейство, тъй като близки "не били чували или виждали" членовете му "от предната вечер", според съобщение на полицията в Хюстън, предава BC News (Ен Би Си Нюз), цитирана от Bulgaria ON AIR.

При пристигането си полицаите открили телата на 52-годишен мъж, 39-годишна жена, 8-годишно момиче и 4-годишно момче.

"Доказателствата на място показват, че става дума за убийство-самоубийство, при което мъжът е застрелял трите жертви, след което е отнел и своя живот", съобщи полицията. Имотни регистри свързват адреса с Матю Мичъл и съпругата му Тай Май Мичъл – собственици на популярните ресторанти Traveler’s Table и Traveler’s Cart в Хюстън.

Говорител на заведенията потвърди смъртта им.

„Тай не беше просто наш клиент, а близък приятел. Тя беше всеотдайна майка и успешна бизнес дама. Всички сме дълбоко съкрушени“, се казва в изявление на South House PR, която представлява ресторантите.



