Промените в движението в София и страната заради Джиро д’Италия
Кои булеварди и улици се затварят и къде не може да се паркира
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Кои булеварди и улици се затварят и къде не може да се паркира
На 13 януари (събота) се навършват 146 години от повторното Освобождение на Стара Загора през Руско-турската война
Руските офицери не искали да обучават нашите вироглави и своенравни бойци Българите му донасят вечна слава, след войната жъне успех с мисия в Афганис...
София. Днес се навършват 137 години от Освобождението на София от турско робство. Градът е освободен на 4 януари 1878 година (23 декември 1877 година...