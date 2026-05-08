Валежи, гръмотевици и градушки, но ето кога предстои затопляне

Днес, 8 май, в много райони от страната ще има валежи, на места интензивни и придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат - между 21° и 26°, по Черноморието – между 15 и 18, за София – около 21°. Ще духа слаб и умерен вятър - от изток-югоизток.

През нощта вятърът ще стихне, но ще има райони с валежи, с по-голяма вероятност – в Западна и Южна България. Минималните температури утре ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 12°, а максималните – между 19° и 24°, по-ниски по Черноморието – от 16° до 19°.

И утре на много места ще има валежи, временно интензивни и с гръмотевична дейност. Вятърът ще е слаб, до умерен от запад-северозапад.

В планините, ще духа силен северозападен вятър и там ще има значителни валежи в следобедните часове и в масивите в западната половина от страната.

И в неделя ще има валежи и гръмотевична дейност, главно в източната половина от страната, а температурите ще останат без съществена промяна.

В началото на новата седмица предстои затопляне. Ще има и слънчеви часове, но остава с повишена вероятност за валежи, гръмотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух.

В сряда вятърът ще отслабне, но дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски. Облачността ще е променлива, ще вали на по-малко места, а вероятността за гръмотевици намалява.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com