Учени към ЕС: Не приравнявайте бездимните никотиновите продукти към цигарите

Европейски лекари и учени призоваха Европейската комисия да преразгледа подхода си към регулацията на тютюневите и никотиновите продукти, като го съобрази с наличните научни доказателства. В писмо, изпратено до председателя Урсула фон дер Лайнер и членовете на Комисията, 26 независими експерти от различни европейски държави предупреждават, че приравняването на всички никотинови продукти може да подкопае целите на Европа за намаляване на тютюнопушенето.

Към писмото са приложени 131 научни изследвания, които според авторите не са били включени в последния доклад на Комисията за оценка на регулацията и състоянието на пазара на тютюневи и никотинови продукти към момента. Целта е институцията да разполага с по-пълен обем научни данни при бъдещи законодателни решения.

Основното притеснение на учените е, че бъдещата регулация може да се базира на предпоставката, че всички продукти с никотин носят еднакъв риск като традиционните цигари — нещо, което според тях не се подкрепя от доказателствата.

В писмото се казва: Нито един сериозен учен не би твърдял, че електронните цигари, нагреваемите тютюневи изделия, никотиновите паучове, снусът или други бездимни никотинови продукти са безвредни. Те не са. Те не трябва да се използват от непълнолетни и трябва да останат под строг регулаторен контрол. Но също толкова погрешно е да се внушава, че са толкова опасни, колкото пушенето, или да се регулират така, сякаш са.

Експертите подчертават ключовото разграничение между горимите цигари и алтернативните продукти: Цигарите са изключително смъртоносни, защото изгарят тютюн. Именно токсичните продукти, образувани при горенето — а не самият никотин — са водещият фактор за основната част от заболяванията, свързани с тютюнопушенето, включително рак, сърдечно-съдови и белодробни заболявания, както и преждевременна смърт. Това е ключовото научно разграничение в този дебат и изглежда има риск да бъде пренебрегнато.

Те предупреждават за грешен подход при оценката: Ако Брюксел оценява бездимните продукти само спрямо пълно спиране на употребата на каквито и да било никотинови продукти, това задава грешнен въпрос. Релевантният въпрос е дали пушачите, които преминават към тях, намаляват излагането си на токсините, които правят пушенето смъртоносно, дали бездимните продукти помагат за намаляване на пушенето и дали – в крайна сметка – те могат да намалят заболяванията, свързани с пушенето, в сравнение с продължаващата употреба на цигари.

Учените също изразяват загриженост относно объркването в обществения дебат между никотина и дима от цигарите, като предупреждават, че това смесване може да подведе както гражданите, така и политиците. „Приравняването на никотина с дима не е дребна техническа грешка, то дезинформира обществото и може да доведе до лошо законодателство“, се казва в документа.

Относно защитата на непълнолетните, подписалите са съгласни, че тя трябва да бъде приоритет, като същевременно подчертават, че тази цел не бива да оправдава политики, основани на неправилни изводи и данни. В тази връзка те отбелязват, че международните изследнаия ясно показват, че тютюнопушенето сред младежите продължава да намалява в страни, където съществуват алтернативи без горене при строги регулаторни рамки.

Защитата на младите хора е от съществено значение. Употребата на какъвто и да е никотинов продукт от непълнолетни трябва да бъде предотвратена. Но опасенията за младежите не могат да заменят научната точност. Нито пък забраната е автоматичното решение. Данните от страни като САЩ, Нова Зеландия или Обединеното кралство показват, че тютюнопушенето сред младежите продължава да намалява рязко дори там, където бездимните никотинови продукти са достъпни при строг контрол и прилагане на правилата. Политическото предизвикателство е да се предотврати употребата сред младежите, без да се лишават пълнолетните пушачи от достъп до по-малко рискови алтернативи на цигарите.

Накрая писмото предупреждава, че целта на Европейския съюз за постигане на „поколение без тютюн“ – дефинирано като разпространение под 5% до 2040 г. – може да бъде застрашена, ако регулацията не прави адекватно разграничение между различните продукти.

Европа не може да твърди, че „следва науката“ в борбата с рака, докато игнорира едно от най-основните научни разграничения в контрола на тютюна: разликата между дима от цигарите и бездимните продукти, заключават учените и в края ни писмото си изпращат линк с изследвания, които показват силните научни доказателства за тези различия.

