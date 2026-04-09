Мими Виткова: Партиите мълчат за здравеопазването, системата върви към срив

В програмите на политическите партии липсват „смислени, систематизирани предложения“ за бъдещето на здравеопазването, заяви бившият здравен министър д-р Мими Виткова. По думите й се предлагат откъслечни идеи, но не и реална визия за реформа на системата.

Тя предупреди в интервю за БНР, че това бездействие ще задълбочи проблемите и ще доведе до още по-сериозни дисбаланси. Според нея здравеопазването продължава да се движи без ясна посока, въпреки огромните финансови интереси в сектора.

Виткова определи системата като поставена в „квазипазарни условия“, в които липсва логика и контрол. По думите ѝ през последните над 20 години здравеопазването е оставено на пазарен принцип, който обаче не функционира ефективно. Това води до непрекъснато разкриване на нови болници и легла, основно от частни инвеститори.

Тя подчерта, че никоя политическа партия няма да предложи закриване на частни лечебни заведения, което означава, че под натиск ще останат държавните и общинските болници. Вече има региони без нито една общинска болница, като Пазарджишкият регион, а Видинският е на път да последва тази тенденция.

Според Виткова парадоксът е, че въпреки нарастващите разходи за здравеопазване, достъпът до медицинска помощ в някои райони се влошава. В отделни случаи хората трябва да изминават десетки километри, за да получат медицинска помощ. Тя постави въпроса и за липсата на аптеки, като подчерта, че без лекари няма кой да предписва лекарства.

Бившият министър обърна внимание и на финансовия натиск върху пациентите. По думите ѝ около 40% от разходите за здравеопазване в България се поемат директно от хората, което е най-високият дял в Европа. В същото време публичните разходи също нарастват и вече доближават средноевропейските нива.

Тя посочи, че здравният бюджет е третият по големина след държавния бюджет и този на НОИ, което прави сектора обект на сериозни икономически интереси. Въпреки това липсва политическа воля за дълбока реформа.

Като основен проблем Виткова открои катастрофалния недостиг на медицински специалисти. Според нея това е най-сериозното предизвикателство пред системата в момента.

По отношение на предложените мерки тя изрази съмнение в ефективността на някои идеи, като въвеждането на анкети за удовлетвореност на пациентите. Според нея липсва яснота кой ще анализира събраните данни и как ще се използват.

Тя коментира и идеята за мобилни аптеки, като подчерта, че тя може да има смисъл само ако има достатъчно лекари, които да изписват и проследяват лечението. В противен случай съществува риск аптечната дейност да се превърне „в сергия“.

