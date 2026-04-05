Цветница дава старт на национална кампания за кръводаряване

В деня на християнския празник Цветница започва пролетната кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване „Запали свещичка - Подари живот!“, информират от Българския Червен кръст. Инициативата ще продължи и през Светлата седмица след Възкресение Христово и има за цел да насърчи повече хора да дарят кръв в период, в който нуждата остава висока.

Кампанията се организира от Националния център по трансфузионна хематология, Министерството на здравеопазването и БЧК с подкрепата на Българската православна църква и се провежда вече близо 20 години.

В София на 5 април са разкрити временни пунктове за кръводаряване в близост до храм „Свети Седмочисленици“, в сградата на VI ОУ „Граф Игнатиев“ на ул. „6 септември“ № 16Б, както и при храм „Покров Богородичен“ в енорийския център. Те ще работят от 9:00 до 13:00 часа и ще приемат желаещи да се включат в инициативата.

Кампанията в столицата ще продължи и на 16 април в Богословския факултет и храм „Света Неделя“, както и на 19 април в храм „Рождество Христово“ в ж.к. Младост. Паралелно с това Военномедицинската академия организира своя традиционна акция под надслов „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!“. Желаещите могат да дарят кръв от 10:00 до 15:00 часа на 5 април във временния пункт при храм „Рождество Христово“ в ж.к. Младост 3 на бул. „Филип Аврамов“ № 7.

В Плевен кампанията „Запали свещичка - Подари живот!“ ще се проведе на Цветница от 9:00 до 15:00 часа в сградата към храм „Света Параскева“, като организаторите отново призовават повече хора да се включат и да помогнат за спасяването на човешки живот.

