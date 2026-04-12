Чудо за Великден - две нови бъбречни трансплантации спасиха животи

Две животоспасяващи бъбречни трансплантации бяха извършени в нощта срещу Велика събота в УМБАЛ „Александровска“, като навръх Великден новината за тях се превърна в символ на надежда и ново начало.

Двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност получиха шанс за нов живот, след като донор стана 68-годишна жена от Пловдив, изпаднала в мозъчна смърт. Медицинският екип действа бързо и прецизно в ключов момент, а резултатите от операциите дават сериозни основания за оптимизъм.

Случаят отново поставя във фокус значението на донорството като акт на изключителна човечност.

Интервенциите са извършени от екипа на доц. Пламен Димитров от Клиниката по урология, който поема сложната задача в нощните часове. Подборът на реципиентите е направен измежду шестима души от листата на чакащите, като са избрани пациентите с най-висока степен на съвместимост с донора.

Единият трансплантиран е 49-годишен мъж от София, който в продължение на три години е бил на хемодиализа. Другият е 41-годишен мъж от Свиленград, подложен на същото лечение в рамките на две години. И при двамата операцията протича успешно.

След интервенциите пациентите са настанени в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, където се възстановяват с добри жизнени показатели и стабилно състояние. Лекарите отчитат положителна диуреза, което е ключов знак за функционирането на трансплантираните органи.

От Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ изразиха благодарност към близките на донора, които в момент на тежка загуба са взели решение да дарят живот. Според институциите именно такива жестове превръщат личната трагедия в шанс за спасение на други хора.

Признателност беше отправена и към медицинските екипи от УМБАЛ „Св. Георги“ и УМБАЛ „Александровска“, както и към спешните центрове в Пловдив и София, които са участвали в координацията и реализацията на сложния процес.

Случаят идва в дни, в които символиката на Великден - нов живот и възраждане - придобива съвсем реално измерение. Донорството отново показва, че може да бъде най-ценният подарък, който един човек оставя след себе си.

Само дни по-рано екип на Военномедицинската академия извърши и трета чернодробна трансплантация за годината, което допълнително подчертава активността и значението на трансплантационната дейност у нас.

