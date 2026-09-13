Всичко за Трансплантации

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Жена спаси двама

Жена спаси двама

64-годишна жена даде шанс за живот на двама българи. На 4 септември тя изпада в мозъчна смърт в плевенската болница "Д-р Георги Странски". Въпреки теж...

07 септември | 17:10
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Трима с шанс за нов живот

Трима с шанс за нов живот

Трима българи получиха шанс за нов живот благодарение на нова донорска ситуация. Близките на пациент, изпаднал в мозъчна смърт на 10 август 2015 г. в...

13 август | 12:10
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