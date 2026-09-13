Чудо за Великден - две нови бъбречни трансплантации спасиха животи
Донорството даде шанс на двама мъже, лекарите от „Александровска“ действаха в решаващ момент
Следете всички новини, анализи и коментари за Трансплантации. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Донорството даде шанс на двама мъже, лекарите от „Александровска“ действаха в решаващ момент
Ето какво планира министър Силви Кирилов
Професор Спасов и екипът се събират днес, за да обсъдят подновяването на дейността си в трансплантациите
Тръгна от НИМ и приключи пред Народното събрание
Предстоят промени в болниците
Животът на някои виси на косъм, не унищожавайте екипа, призоваха родителите, които искат среща с президента Радев
Предложението е на шефа на Медицински надзор д-р Георги Христов
„Прогнозата ми, че по този случай ще бъдат наказани две секретарки и три санитарки"
Три успешни трансплантации бяха извършени на 21 януари в болница „Лозенец“
У нас за трансплантация чакат 1145 граждани
Това отново повдига въпроса за донорството и проблемите, пред които се изправят у нас и лекари, и пациенти
Искат оставката на здравния министър Кирил Ананиев
Това е първото обучение, договорено с подписаното в края на януари 2019 г. споразумение
Джихадистите от "Ислямска държава" са направили "специализирана клиника" в иракския град Мосул за търговия с човешки органи, съобщава телевизия Ал-Ара...
За последните три години броят на трансплантациите в България са се увеличили 4 пъти. Това разкри директорът на Изпълнителната агенция по трансплантац...
64-годишна жена даде шанс за живот на двама българи. На 4 септември тя изпада в мозъчна смърт в плевенската болница "Д-р Георги Странски". Въпреки теж...
Трима българи получиха шанс за нов живот благодарение на нова донорска ситуация. Близките на пациент, изпаднал в мозъчна смърт на 10 август 2015 г. в...
Държавата ще дава повече пари за костно-мозъчни трансплантации за деца. Това обяви министърът на здравеопазването д-р Петър Москов по време на заседан...
50-годишен в мозъчна смърт даде шанс за живот на четирима 50-годишен мъж даде шанс за живот на четирима българи. Човекът е изпаднал в мозъчна смърт в...
50-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, даде шанс за живот на четирима. Донорската ситуация е станала на 02 април 2015 г. в МБАЛНП „Свети Наум" в ст...