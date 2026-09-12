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Мъж спасява трима

Мъж спасява трима

София. 47-годишен мъж от Варна подари нов шанс за живот на трима българи. Човекът е изпаднал в мозъчна смърт, а близките му са се съгласили да стане д...

20 януари | 14:39
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