Чудо за Великден - две нови бъбречни трансплантации спасиха животи
Донорството даде шанс на двама мъже, лекарите от „Александровска“ действаха в решаващ момент
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Донорството даде шанс на двама мъже, лекарите от „Александровска“ действаха в решаващ момент
Какво разказват близките
Средствата от България са в размер на 100 000 евро
Най-високата цена в Истанбул е 25 000 евро за легална трансплантация на бъбрек
Това отново повдига въпроса за донорството и проблемите, пред които се изправят у нас и лекари, и пациенти
Групата от престъпници използвала фалшиви документи
Операции по присаждания на органи у нас се правят твърде малко в България
Банката за майчина кърма в столицата работи от няколко месеца след ремонт на сградата
33-годишната жена се бори с остра левкемия Младата майка иска да види детето си пораснало Четиригодишният Боби вижда майка си рядко през последната...
28 доктори и 20 трансплантирани пациенти от цялата страна мерят сили на корта във Варна. Морската столица е домакин на четвъртия национален тенис турн...
955 българи чакат за трансплантация, а броят на трансплантираните расте с всяка изминала година. Това става става ясно от данни, изнесени от директора...
София. 1067 са българите, които са вписани в листата на чакащи за трансплантация на органи. От тях близо 10 са деца. Това каза пред журналисти директо...
София. "При нас чакат около 1100 души за трансплантация. През 2013-а година имаше десет реализирани донорски ситуации". Това каза пред БНР д-р Мариана...
София. 47-годишен мъж от Варна подари нов шанс за живот на трима българи. Човекът е изпаднал в мозъчна смърт, а близките му са се съгласили да стане д...
Кувейт. Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун оглавява заседанието на втората международна конференция на страните донори на Сирия, която се открива...
Сливен. Дора Пондалова, която е майка на спасения чрез донорство Илиян, инициира създаването на обществен съвет по донорство в Сливен. Съветът ще бъде...
Перник. Атлетка с присаден бъбрек от Перник кани хора с трансплантации на парад на донорите. Аделина Бранкова е един от най-редовните участници на вси...