Пирогов с тревожен апел преди Великден

В навечерието на Великден в спешната болница „Пирогов“ започват нови акции за кръводаряване - тема, която остава критична за работата на най-голямата спешна болница в страната. Изпълнителният директор д-р Валентин Димитров предупреди, че без достатъчно дарители системата трудно се справя с натоварването.

Той подчерта, че кръводаряването не може да бъде заменено от механизми или регулации. По думите му става въпрос за личен избор, който пряко спасява човешки животи.

Кръвта като личен избор, а не система

„Кръводаряването е доброволен акт и не може да бъде регулиран или администриран, защото говорим за биопродукт, който се създава единствено от хората. Това е вътрешно усещане, но трябва да се знае едно - чрез него се спасяват човешки животи“, заяви д-р Димитров пред БНТ.

Той подчерта, че устойчивото решение не е в контрол, а в промяна на нагласите. „Има хора, които са превърнали това в бизнес, но при ясна регулация и при обществена настройка за системно кръводаряване тези практики ще отпаднат. Хората трябва да знаят, че кръводаряването не вреди - напротив, може да подобри здравето и дори да подмлади организма“, добави той.

Вярата и медицината вървят заедно

В контекста на празниците директорът на Пирогов насочи вниманието и към духовната страна на лечението. „Всеки спасен живот е медицинско чудо. Хирурзите правят всичко възможно, но след това идва моментът, в който трябва да се случи чудото на живота“, обясни той.

Според него нагласата на пациента е решаваща. „В стаята са пациентът, лекарят, болестта и Господ. Ако човек вярва, че ще оздравее, процесът върви по-лесно. Вярата и желанието за живот са огромна част от възстановяването, защото лекарите не са Господ“, подчерта д-р Димитров.

Цената на всяко решение в лекарската професия

Д-р Димитров не скри, че зад всяко лечение стои и тежка емоционална цена. „Очаква се лекарят да бъде силен, но всеки преживява неуспехите по свой начин. Най-тежко е, когато става дума за млади хора - когато животът е пред тях“, каза той.

Той отбеляза, че медиците работят под постоянен натиск и в рамките на ограничени ресурси. „Работим в условията на цялото здравеопазване в страната. Най-лесно е да се обвиняваме, по-трудно е да търсим решения с наличните ресурси“, допълни директорът.

Система под напрежение, но в готовност

Въпреки трудностите, финансовото състояние на болницата остава стабилно. „Не дължим пари, изплащаме заплати и разполагаме с необходимия ресурс, за да лекуваме пациентите, без да търсим лекарства от първа необходимост“, заяви той.

Основният проблем остава задържането на кадри. „Лекарите, сестрите и санитарите заслужават достойно възнаграждение. За да ги задържим, трябва да им осигурим условия за развитие и спокойствие“, подчерта д-р Димитров.

Като стратегическа структура, Пирогов поддържа постоянна готовност за извънредни ситуации. „Ние сме в готовност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата да посрещнем бедствия, катастрофи и тежки кризи“, каза той.

Послание отвъд медицината

В края на изказването си д-р Димитров отправи силно лично послание. „Моята молитва за България е война да няма. Няма по-тежко нещо от това да загубиш най-младите и най-здравите хора. Кризите минават, но войната остава кошмар“, заяви той.

Лекарите в Пирогов ще останат на работните си места и по време на празниците, когато традиционно се очаква повишено натоварване.

