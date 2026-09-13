Пирогов с тревожен апел преди Великден
Лекарите предупреждават за недостиг на кръв и настояват даряването да стане навик
Следете всички новини, анализи и коментари за Валентин Димитров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лекарите предупреждават за недостиг на кръв и настояват даряването да стане навик
Трагедията наистина е голяма, защото става дума за деца
Всичко което е необходимо, ще бъде направено, увери медикът
Уточни, че го нарича "състезание, защото то е отворено за всички, които имат желание да се кандидатират"
Настояват за оставка на директора на "Пирогов"
Случаят "Даная" търси своето решение
Очакват се резултатите от втората проверка на агенция "Медицински надзор"
Проговори шефът на "Пирогов"
Има покана от министъра на здравеопазването колегите да отидат утре в министерството, но те не желаят, каза той
Депутатите настояха за външен одит на болницата
Той контраатакува опитващия се да го отстрани министър на здравеопазването
Твърденията, че болницата фалира, са инсинуация, обяви Валентин Димитров
Ето за какво става въпрос
Д-р Валентин Димитров с призив
Местната структура на червените излиза на протест
Роднините й се съмняват, че е жертва на лекарска грешка
По негови думи е от сирийски произход. Няма документи
Ветеранката на фолка взе на работа бащата на дъщеря й Теодора
Валентин Димитров, известен като Вальо Топлото, вече излежава първата си присъда. Днес беше поредното заседание по друго дело срещу бившия директор на...
София. Софийски градски съд (СГС) ще гледа делото за пране на пари срещу бившия шеф на столичната „Топлофикация" Валентин Димитров, известен като Валь...