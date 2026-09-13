Всичко за Валентин Димитров

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Вальо Топлото вече е на топло

Вальо Топлото вече е на топло

Валентин Димитров, известен като Вальо Топлото, вече излежава първата си присъда. Днес беше поредното заседание по друго дело срещу бившия директор на...

27 ноември | 12:50
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