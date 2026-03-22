Опасен срив във ваксинациите разкрит след огнището на морбили

Почти всички заразени с морбили деца в Бяла Слатина са без ваксини, което разкрива сериозен срив в имунизационното покритие и създава риск от нови огнища. Това предупреди пред БНТ служебният здравен министър доц. Михаил Околийски, като уточни, че около 95% от случаите са при неваксинирани деца.

Въпреки че заразата към момента е локализирана, властите виждат в ситуацията тревожен сигнал за по-дълбок проблем. Основната причина според него е загубата на доверие във ваксините.

На терен вече работят екипи на РЗИ и здравни медиатори, които проследяват контактите на заразените и се опитват да ограничат разпространението. Според министъра именно липсата на имунизации е позволила на заболяването да се разпространи.

„Само едно дете е ваксинирано, което показва занемаряването на идеята за важност от тези ваксинации“, подчерта Околийски. По думите му реалното ваксинационно покритие е по-ниско от официално обявяваното и вече е компрометирано.

Министърът посочи дезинформацията като ключов фактор. Според него в част от семействата се разпространяват неверни твърдения за ваксините, които подкопават доверието в медицината и науката. Той дори предупреди, че подобни кампании имат организиран характер и идват отвън.

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че лекарите се борят за живота на 5-месечно бебе, засегнато от инфекцията. Това подчертава колко тежко може да протече заболяването при най-уязвимите.

Здравните власти работят и по разширяване на програмата за скрининг при новородени. Всички бебета ще бъдат изследвани за шест заболявания, включително муковисцидоза, спинална мускулна атрофия и комбинирани имунни дефицити.

Министърът обърна внимание и на ниския интерес към други ваксини, включително тази срещу HPV, която е безплатна за деца, но се прилага при под 10% от тях. „Това е голяма трагедия“, заяви той и призова родителите да се доверяват на науката, защото ваксините спасяват животи.

