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Ивкова отвърна на Денков: Реформата пази експертите, не закрива здравните инспекции
Снимка: Нова телевизия

Ивкова отвърна на Денков: Реформата пази експертите, не закрива здравните инспекции

Здравният министър научила от социалните мрежи, че ПП иска оставката й, и защити промените като административна оптимизация, а не „чистка“ в системата

12 септември | 9:46
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