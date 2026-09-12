Ивкова отвърна на Денков: Реформата пази експертите, не закрива здравните инспекции
Здравният министър научила от социалните мрежи, че ПП иска оставката й, и защити промените като административна оптимизация, а не „чистка“ в системата
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Здравният министър научила от социалните мрежи, че ПП иска оставката й, и защити промените като административна оптимизация, а не „чистка“ в системата
По-малко доплащане за лекарства и повече контрол: Какво предвижда правителството за здравеопазването
Катя Ивкова ще търси отговорност за отлива на кадри
Досега Катя Ивкова бе директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерство на здравеопазването
След няколко операции младата ни звезда започва възстановяване
Само едно от заразените деца е имунизирано, властите предупреждават за нови рискове
Без млади кадри системата няма бъдеще, каза Силви Кирилов
Трябва да има лекарствени продукти за пациентите с онкологичните заболявания, но да не се търгува със здравето им
Той е сезирал министъра, след като публично бяха оповестени тревожни данни
Ваксината ще стигне до всяка една точка в нашата страна
Целта на промяната е засилване на организацията за Covid
ДПС категорично отказа да участва в блиц-контрол с министъра на здравеопазването Петър Москов по време на заседанията на парламентарната здравна комис...
София. Националният център по наркомании се закрива, не премества, и то без финансова и здравна обосновка. Това е позицията на самата здравна институц...
София. Министърът на здравеопазването Таня Андреева е готова да отстрани директора на Фонда за лечение на деца в чужбина д-р Ива Станкова, ако се дока...
София. Здравната ни система е в разруха, държавните болници са пред фалит, а министерството спешно ще търси мерки, с които да спаси системата. Това ст...
Стара Загора. "Бившите управлящи са закрили над 15 болници, и да допуснат структуроопределяща болница за 6 области да фалира – това минава всякакви гр...
София. "Крайно време е Пламен Орешарски да освободи не само министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, която носи отговорност за загиналит...
София. Пари от актуализацията на бюджета ще отидат за Фонда за лечение на деца в чужбина, за купуване на реаномобил – линейка за реанимация на недонос...
София. Трябва да има санкция от порядъка на 15 000 лв., затваряне на заведения и отнемане на лицензи още при първо нарушение на забраната за тютюнопу...
София. Най-спешните неща, по които ще работи министърът на здравеопазването, са вдигане заплащането на медиците, незабавни промени в закона за спешнат...