Ивкова отвърна на Денков: Реформата пази експертите, не закрива здравните инспекции

Здравният министър Катя Ивкова защити курса си за реформа в Министерството на здравеопазването и отхвърли внушенията, че се подготвя закриване на регионалните здравни инспекции или кадрова „чистка“. Пред Нова телевизия тя коментира и поисканата й оставка от „Продължаваме промяната“, като уточни, че е научила за нея от публикация на Николай Денков в социалните мрежи.

Ивкова постави ясна граница между реформа на здравната система и преструктуриране на администрацията - според нея експертният капацитет по места ще бъде запазен, а промените ще засегнат основно дублиращи се административни функции.

Искането за оставка дойде след атака срещу реформата

ПП поиска оставката на Ивкова на 4 септември. Николай Денков заяви тогава, че министърът „не се справя“ и определи предложените промени като реформа със спорни цели и недостатъчно убедителни аргументи.

Ивкова обаче не даде знак, че възнамерява да отстъпи. Преди дни тя дори определи атаките като възможни „похвати за някакъв вид дестабилизация“ и припомни решения от времето на правителството на Денков, включително отпадането на проекта за Протонен център от Плана за възстановяване и устойчивост.

Сега министърът постави акцента върху съдържанието на самата реформа.

Административната реформа не е здравна реформа

„Административната реформа не е здравна реформа. Целта е да се запазят експертните функции на Регионалните здравни инспекции“, заяви Ивкова.

Тя подчерта, че служителите, които контролират лекарствата, общественото здраве и останалите специализирани дейности, ще продължат да работят на местата, на които са и сега. „Хората ще могат да се обръщат към едни и същи експерти“, каза министърът.

Промяната ще бъде насочена основно към административните звена - счетоводство, правно обслужване и други функции, които според ръководството на ведомството могат да бъдат организирани по-ефективно чрез централизация и дигитални технологии.

Ивкова и по-рано е заявявала, че 28-те РЗИ няма да изчезнат, а ще продължат да функционират като териториални дирекции с досегашните си експертни задачи. Целта е повече ресурс да остане за специализираната дейност, вместо да се поддържа отделна обща администрация във всяка структура.

Оставката на Кунчев не била част от „чистка“

Министърът коментира и напускането на дългогодишния главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Тя отрече да го е обвинявала или да е оказвала натиск върху него и посочи, че действията й са били свързани с постъпил сигнал.

„Още преди около две години той беше споделил, че има желание да се пенсионира, затова не се изненадах“, каза Ивкова.

Още при подаването на оставката му министърът категорично заяви, че тя не трябва да бъде свързвана с административната реформа и че „чистка в Министерството на здравеопазването няма“.

Министърът предупреди за фалшиви твърдения

Ивкова реагира и на разпространявана информация, че от следващата година направленията за специалисти могат да отпаднат. „В последно време се разпространяват фалшиви новини с мен и с думи, които изобщо не съм казвала“, заяви тя.

Министърът призова гражданите да проверяват подобни твърдения през официалните канали на Министерството на здравеопазването, преди да ги приемат за факт.

Политическият спор около реформата вече се води именно на тази плоскост - опозицията предупреждава за риск от хаос и загуба на експертност, докато Ивкова настоява, че специализираните функции се запазват и че се оптимизира преди всичко административната част.

Детската болница остава един от големите ангажименти

Здравният министър потвърди и ангажимента Националната детска болница да бъде реализирана в рамките на мандата.

По думите й проектът трябва да върви едновременно в няколко направления - строителство на самата болница, изграждане на необходимата прилежаща инфраструктура и подготовка на медицинските кадри, без които новата структура не би могла да функционира пълноценно.

Това е един от проектите, по които Ивкова вече заяви, че Министерството на здравеопазването трябва да възстанови по-силен контрол, за да бъде изпълнен националният приоритет.

5600 ваксини и назални препарати за децата

Ивкова съобщи още, че за настоящия сезон са осигурени 5600 дози ваксини, включително предназначени за деца и назални ваксини.

Очакването е след около седмица общопрактикуващите лекари да могат да започнат да ги получават.

Темата е особено чувствителна преди есенно-зимния сезон, когато традиционно нараства търсенето на профилактика срещу респираторни заболявания.

За потребителската такса първо трябва да има сметки

По отношение на обсъжданото увеличение на потребителската такса при личния лекар министърът не пое ангажимент за конкретен размер.

Според нея това е въпрос, който трябва да бъде договорен между Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса.

„Не са ми представени разчети, анализи и обосновки. Когато увеличението е обосновано, ще вземем отношение“, заяви Ивкова.

Търси се решение и за кризата с медицинските сестри в яслите

Министърът коментира и недостига на медицински сестри в столичните ясли - проблем, който вече създава сериозни затруднения на общината.

По думите й при трайна невъзможност да бъдат намерени достатъчно медицински специалисти законодателството позволява изключение - в цялата ясла да има медицинско лице, а отделните групи да бъдат обслужвани от педагози. „Ще проведем още разговори със Столичната община“, заяви Ивкова.