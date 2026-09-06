Реформата в здравеопазването: Какво се променя за пациентите и РЗИ

Реформата в здравната система е с основен фокус върху оптимизирането на административните процеси и премахването на дублиращите се функции. Това съобщи пред БНР министърът на здравеопазването Катя Ивкова, като уточни, че промените засягат както администрацията на Министерството на здравеопазването (МЗ), така и 97-те второстепенни разпоредители с бюджет към него, сред които са регионалните здравни инспекции (РЗИ) и центровете за спешна медицинска помощ.

Оптимизация и нов статут на административните структури

Основната цел на административната реформа е уеднаквяването на правилата и съвместяването на информационните системи. Чрез премахване на забавянията и съкращаване на административния път ще се въведе единен стандарт за работа в цялата страна.

Тази промяна ще освободи времеви ресурс за медицинските специалисти, за да могат те да се фокусират върху пряката си експертна дейност. В рамките на преструктурирането РЗИ-тата няма да бъдат закривани, а ще продължат да съществуват като териториални дирекции към МЗ, без да са самостоятелни юридически лица.

Ускоряване на проекта за Национална детска болница

Изграждането на Национална детска болница остава изключителен приоритет за правителството. Министър Ивкова посочи, че за шестте години от създаването на „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД липсва реален напредък, а наличният терен и обществената поръчка се намират в абсолютен застой.

Поради тази причина Министерството на здравеопазването поема пряк контрол върху процеса, за да гарантира успешното и бързо изпълнение на този обект от национално значение.

Въвеждане на система за оценка на качеството и контрол на разходите

МЗ подготвя дигитална система за оценка на качеството на медицинските грижи, която ще бъде внедрена до края на годината и ще започне да функционира от началото на 2027 г. Разработвана на базата на вече наличните модули в Националната здравноинформационна система (НЗИС), тя ще събира обективни данни за предприемане на корективни мерки. Предстоят и допълнителни разговори с Българския лекарски съюз (БЛС).

Новата система е първа стъпка към ефективен контрол върху средствата за здравно осигуряване и овластяване на пациентите. По думите на министър Ивкова, през последните 26 години не са предприемани действия за измерване на качеството или за ограничаване на прякото доплащане от страна на пациентите - фактор, който продължава да поражда недоверие в цялата здравна система.