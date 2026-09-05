Засякоха две слънчеви изригвания едновременно! Иде магнитна буря

Слънцето отново показва активност, след като само за последните 24 часа са регистрирани две коронални изхвърляния на маса - огромни облаци от плазма и магнитно поле, които могат да бъдат изхвърлени в междупланетното пространство. Добрата новина е, че според Британската геоложка служба нито едно от двете събития засега не се очаква да причини силна магнитна буря на Земята.

Едното изхвърляне със сигурност ще подмине планетата ни, а второто е определено като слабо и неясно насочено. Следващият ден, за който се очаква повишена геомагнитна активност, е 7 септември.

Едното изхвърляне няма да стигне до Земята

При първото коронално изхвърляне траекторията вече е достатъчно ясна и според специалистите то ще премине покрай Земята. Това означава, че от него не се очаква значително смущение на земното магнитно поле.

При второто ситуацията е по-неясна. Изхвърлянето е сравнително слабо и характеристиките му не позволяват категорично да се каже дали част от плазмения облак ще достигне до нашата планета. Дори това да стане, въздействието не се очаква по-рано от около три дни.

Подобен срок не е необичаен. NOAA посочва, че изхвърлената от Слънцето плазма и носеното от нея магнитно поле обичайно могат да достигнат Земята за приблизително 30 до 72 часа в зависимост от скоростта на изхвърлянето и движението му в космическото пространство.

Какво всъщност представлява магнитната буря

Магнитната буря възниква, когато силен поток от слънчева плазма и магнитно поле взаимодейства с магнитосферата на Земята. Това предизвиква временно разместване и колебания в земното магнитно поле.

Британската геоложка служба измерва геомагнитната активност и използва международно прилагания Kp индекс, който се движи от 0 до 9. При Kp 5 вече се говори за буря от клас G1, а при по-високи стойности се преминава към G2, G3, G4 и най-силния клас G5.

Погледите вече са към 7 септември

Според сегашната прогноза именно 7 септември е датата, когато се очаква магнитна буря. Засега обаче няма достатъчно сигурни данни колко силна ще бъде тя.

Прогнозите за космическото време се променят с постъпването на нови наблюдения от Слънцето и междупланетното пространство. Британската геоложка служба изготвя ежедневни прогнози за геомагнитната активност за три дни напред и ги актуализира според слънчевата активност и движението на плазмените потоци.

Какво може да засегне по-силната буря

При достатъчно силни геомагнитни смущения основните доказани рискове са не толкова за хората на земната повърхност, колкото за технологиите. NOAA предупреждава, че магнитните бури могат да повлияят на електропреносни мрежи, сателити, радиовръзки и GPS навигацията.

Колкото по-силна е бурята, толкова по-голяма е вероятността от подобни ефекти, особено в по-високите географски ширини. Силната активност може да създаде и условия за полярни сияния значително по на юг от районите, където обикновено се наблюдават.

А как магнитните бури се отразяват на здравето

Тук научната картина е значително по-сложна от популярните твърдения за „магниточувствителност“. Няма убедителни доказателства, че обикновена или слаба магнитна буря директно причинява главоболие, безсъние, отпадналост или други подобни симптоми при здрави хора. Световната здравна организация посочва, че при ниски нива на електромагнитни полета досега не е установена убедителна причинно-следствена връзка с подобни оплаквания.

Съществуват обаче изследвания, които намират статистическа връзка между силната геомагнитна активност и някои сърдечносъдови събития. Систематичен преглед и метаанализ, публикуван през 2025 г., отчита повишен относителен риск от инфаркт, остър коронарен синдром и инсулт по време на геомагнитни бури. Авторите обаче изрично предупреждават, че включените изследвания са малко, използват различни методики и не позволяват окончателно доказване на причинно-следствен механизъм.

По-широк преглед от края на 2025 г. също установява, че има редица публикации за възможни връзки между геомагнитната активност и сърдечносъдовите събития, но подчертава големите различия между проучванията и нуждата от още работа, преди да се правят категорични изводи.

Какво е разумно да правят хората със сърдечни проблеми

За хората с високо кръвно, аритмия или други сърдечносъдови заболявания няма основание да променят лечението си само защото е прогнозирана магнитна буря. Най-разумното е да продължат предписаната терапия, да следят обичайните си показатели и да не отдават автоматично всеки симптом на космическото време.

При болка или стягане в гърдите, внезапен задух, силно сърцебиене, припадък, внезапна слабост или изтръпване на крайник и нарушения в говора трябва да се търси медицинска помощ независимо дали в момента има магнитна буря.

За 7 септември засега остава неизвестна най-важната подробност - колко силно ще бъде очакваното геомагнитно смущение. По-точна оценка ще стане възможна с приближаването на датата и с новите данни за слънчевия вятър и магнитното поле около Земята.