Васил Божков влезе в болница. Проблем с изследванията
Бизнесменът е настанен в Софиямед, а преди две години поиска разрешение от съда да се лекува във Франция заради друг здравословен проблем
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Бизнесменът е настанен в Софиямед, а преди две години поиска разрешение от съда да се лекува във Франция заради друг здравословен проблем
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Нанесеният побой над 18-годишния Тодор Йорданов от Враца не е причина за смъртта му. Днес от прокуратурата сложиха край на разногласията във връзка с...