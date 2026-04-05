Припадък и операция сложиха край на кариерата на популярен футболист

Футболният свят бе разтърсен от неочакваното решение на Оскар да прекрати кариерата си, само няколко месеца след тежък здравословен инцидент. Бившият халф на Челси е бил принуден да се откаже от играта, след като сърдечен проблем го извади от терените и доведе до операция.

34-годишният бразилец официално е разтрогнал договора си със Сао Пауло, въпреки че контрактът му е бил валиден до края на 2027 година. Решението идва след драматичен период, започнал през ноември, когато Оскар получава вазовагален синкоп по време на медицински тестове и губи съзнание за около две минути.

Състоянието му тогава е определено като усложнение, свързано със сърдечни промени, което налага незабавна медицинска намеса. Въпреки надеждите за завръщане, полузащитникът така и не успява да се върне на терена.

„Исках да направя повече за Сао Пауло, исках да играя повече. Мисля, че имах както футболния талант, така и възрастта да играя повече, но за съжаление това се случи. Сега ще се оттегля и ще продължа да подкрепям Сао Пауло, ще продължа живота си като фен“, заяви Оскар, цитиран от Асошиейтед прес.

Кариерата му оставя сериозна следа в световния футбол. С екипа на Челси той печели Лига Европа и два пъти Висшата лига, след трансфера си през 2012 година. По-късно преминава в китайския Шанхай Порт за внушителна сума и се превръща в една от големите звезди на азиатския футбол, печелейки три титли.

Историята на Оскар обаче завършва не на терена, а в болнична стая - напомняне колко крехка може да бъде границата между спорта на най-високо ниво и здравето.

