Модрич е близо до края, но Реал вече го чака отново
40-годишният маестро има договор с Милан до 30 юни и споразумение за позиция в клуба, в който стана безсмъртен
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40-годишният маестро има договор с Милан до 30 юни и споразумение за позиция в клуба, в който стана безсмъртен
Бившият играч на Челси се отказа от футбола едва на 34 години
Ще се оттегли от заниманието си да снима филми и да посвети повече време на писането
Силни болки в гърба са причината Тед Лигети преждевременно да сложи край на кариерата си
Остават ми 5 години, заяви шампионът
Сигналите на тялото трябва да се разбират, категорична е Маша
Стефан Апостолов благодари на колегите си за подкрепата
Нападателят ще прави школа за деца
Живко Миланов извежда за последно "сините" в реванша за Купата с Локо (Пд) на 23 юни
Причината била едноличното управление на федерацията от легендата Катя Дафовска, обяви биатлонистът
Реших да прекратя с битките, написа Макгрегър
Австрийката вече е готова за нова стъпка в своя живот
Рускинята изкара 28 години на корта
Това беше най-трудното решение, което трябваше да взема, категоричен е холандецът
Дирк Новицки вкара 30 точки в последния си мач за Далас
Имам доста предложения свързани с футбола, твърди 58-годишният световен шампион с Германия и бивш селекционер на България
Шведката Фрида Хансдотер се отказва след финалите на Световната купа идната седмица
Американката ще направи последен опит да се състезава в Оре
Париж. Бившият защитник на Челси, Арсенал и Тотнъм Уилям Гала обяви края на активната си спортна кариера на 37-годишна възраст. Гала, който спечели д...