Припадък и операция сложиха край на кариерата на популярен футболист
Бившият играч на Челси се отказа от футбола едва на 34 години
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Бившият играч на Челси се отказа от футбола едва на 34 години
Инцидентът е станал по време на карнавално шествие
Бандитите задигнали 750 кг от ценния метал
Футболистът платил престоя на бразилката в Париж, после я атакувал агресивно
Новата звезда в националния отбор Марселиньо обяви, че смята да изпълни една от детските си мечти, след като приключи с "Лудогорец". Голаджията, за ко...
Общинският съвет на най-големия град в Бразилия Сао Пауло, ще въведе глоба за предприятията и организациите, които не позволяват на майките да кърмят...
Сао Пауло. Сълзотворен газ и гумени патрони се е наложило да използва полицията в Сао Пауло, за да разпръсне хилядите протестиращи срещу повишаването...
Масови протести и безредици превзеха големия бразилски град Сао Пауло. Повод за това стана повишената цена на билетите за градския транспорт на 1.15-1...
Сао Пауло. Стачката в метрото на Сао Пауло бе прекратена. Така часове преди Мондиала падна заплахата от транспортен хаос. Стачкуващите служители се о...
Сао Пауло. Служителите на метрото в бразилския град Сао Пауло сложиха край на стачката си и обявиха, че ще преговарят с властите. Това съобщи ВВС и ут...
Сао Пауло. Бразилските полицаи са използвали сълзотворен газ срещу протестиращите в Сао Пауло, три дни преди първия мач на Световното първенство по ф...
Сао Пауло. Служителите в метрото на Сао Пауло не взеха под внимание решение на съда от неделя и продължиха стачката си, която постепенно се превръща в...
Стотици протестираха в Сао Пауло срещу предстоящото Световно по футбол, спонсорирано от правителството
Сао Пауло. Протестите в Бразилия срещу покачващите се цени на билетите в транспорта прераснаха в насилие в най-големия град в страната, Сао Пауло. По...