Космическите амбиции на Безос пламнаха при експлозия на „Ню Глен“

Ракетата „Ню Глен“ на „Блу Ориджин“ - космическата компания на милиардера Джеф Безос - се взриви на стартовата площадка в Кейп Канаверал, Флорида, по време на изпитание на системата за запалване. Инцидентът е станал при т.нар. hot-fire тест, при който двигателите се запалват, докато ракетата остава закрепена на площадката.

Компанията съобщи за „аномалия“ и уточни, че целият персонал е локализиран, а според американски медии няма данни за пострадали. Провалът е сериозен удар за „Блу Ориджин“ в момент, когато Безос се опитва да превърне „Ню Глен“ в реален конкурент на ракетите на СпейсЕкс.

На видеокадри от изпитанието се вижда дим, който излиза от долната част на ракетата секунди преди мощната експлозия да я обхване и унищожи. Взривът е осветил небето с оранжево сияние, а Асошиейтед прес съобщи, че трусът е бил усетен и в домове в района. Екипи за сигурност са останали на място след инцидента, докато районът бъде обезопасен.

„Ню Глен“ е ключовата тежка ракета на „Блу Ориджин“ и една от най-важните части от космическата стратегия на Безос. Тя е разработвана повече от десетилетие със сериозни инвестиции и трябва да изстрелва товари в орбита, включително спътници за интернет мрежата на Амазон. Според Ройтерс взривената ракета е била подготвяна за бъдеща мисия, свързана именно със спътниците на Амазон в ниска околоземна орбита.

Инцидентът идва след друг неуспех през април, когато технически проблем попречи на „Ню Глен“ да изведе комуникационен спътник в правилната орбита. Това поставя „Блу Ориджин“ под допълнителен натиск, защото компанията вече се бори не само за търговски мисии, но и за големи договори с НАСА. Ройтерс съобщи, че наскоро „Блу Ориджин“ е получила договор за 188 млн. долара за доставка на луноходи, а след експлозията НАСА ще оценява последиците за своите програми.

От „Блу Ориджин“ обявиха, че започват разследване на причините за аварията. Федералната авиационна администрация на САЩ е посочила, че инцидентът не е представлявал заплаха за въздушния трафик, предаде Ройтерс. Реакция дойде и от Илон Мъск, който написа, че случилото се е „много нещастно“ и добави, че ракетите са трудна работа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com