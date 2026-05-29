Привикват руския посланик в Румъния, образуват и наказателно дело

Президентът на Румъния Никушор Дан свика Върховния съвет за национална отбрана за обсъждане на последствията от сериозния инцидент тази нощ, при който дрон удари жилищна сграда в град Галац и рани двама души, съобщи Аджерпрес.

В съобщението ситуацията е определена като „най-сериозния инцидент, засягащ румънска територия от началото на агресивната война, започната от Русия срещу Украйна“.

Министърът на външните работи на Румъния Оана Цою заяви днес, че е извикала посланика на Русия в Букурещ, за да го информира за мерките, които ще предприеме Румъния на дипломатическо равнище. „Инцидентът е от безпрецедентна сериозност“, каза тя и съобщи, че президентът Никушор Дан ще оповести следващите стъпки, които ще предприеме страната в тази връзка.

Преди това

Дрон се разби в жилищен блок в град Галац, след което последва експлозия и пожар в апартамент на 10-ия етаж. Приблизително 70 души бяха евакуирани или се самоевакуираха, а двама души с леки наранявания получиха медицинска помощ на място.

Временно изпълняващият длъжността министър на отбраната Раду Мируца поясни в съобщение във Facebook, че дронът не е могъл да бъде свален от румънската армия, тъй като насочването към него е можело да причини големи щети в община Галац.

„Да, това беше дрон Geran 2. Да, той беше открит и проследен на новоинсталирания радар в района на Галац, след инцидента преди две седмици. Да, изтребителите имаха разрешение за стрелба. Да, през 4-те минути, в които беше в румънското въздушно пространство, не можеше да стреля, без снарядът да причини по-големи щети в община Галац или без снарядът да достигне границите на Румъния и да бъде счетен за намеса във войната в Украйна, а Румъния да бъде счетена за страна в конфликта“, пише Мируца.

„Сигурността на Румъния е наш абсолютен приоритет. Имаме потвърждение от Министерството на националната отбрана, че дронът, който се разби върху жилищна сграда в Галац, е с руски произход. Решението беше взето след инцидента с голяма тежест и ние официално ще съобщим последиците, които тази липса на отговорност от страна на Руската федерация ще окаже върху дипломатическите отношения между нашите страни и следващите стъпки на европейско ниво по отношение на пакетите от санкции“, предава Оана Цою.

Прокурори от прокуратурата към Апелативния съд в Галац са образували наказателно дело след експлозията на руския дрон. Те разследват опит за убийство, разрушение и нарушение на Въздушния кодекс.



