НАСА откри уникален вид планета, предсказана от Айнщайн

Дълбоко в съзвездието Лира се крие феномен, който изглежда като от научна фантастика. Според изданието Ekotixias става дума за обект, който прилича на „обърната планета“ и противоречи на всички известни физични закони.

Тази необичайна находка се оказа първата двойна система със самолещиране, потвърждаваща предсказанието на Алберт Айнщайн от 1936 г. за гравитационното огъване на светлината.

Айнщайновото предсказание оживява

Теорията за гравитационното микролещиране е създадена от Айнщайн, който изчислява как масивни обекти могат да изкривят звездната светлина. Осем десетилетия по-късно това предсказание е потвърдено чрез наблюдения на системата KOI-3278, която демонстрира първата повторяема гравитационна леща с период от 88,18 дни.

Откритието е направено от Итън Круз, докторант в Университета на Вашингтон, докато анализира данни от космическия телескоп „Кеплер“. За разлика от познатия ефект на затъмняване при преминаване на планета пред звезда, тук се наблюдава обратният феномен – светлината се усилва, а не намалява.

Системата KOI-3278 се състои от две звезди, заключени в гравитационна орбита на около 70 милиона километра една от друга. Едната е бяло джудже с размерите на Земята, но с маса 200 000 пъти по-голяма. „Гравитацията огъва пространството и времето, така че светлината всъщност се отклонява, докато пътува към нас“, обяснява Ерик Агол от Университета на Вашингтон.

Звездна двойка, която преобръща представите

При обикновените явления на микролещиране ефектът се случва случайно между несвързани звезди и не се повтаря. KOI-3278 обаче осигурява предвидими цикли на лещиране на всеки 88 дни, което позволява на учените да наблюдават и измерват звездните свойства с изключителна точност.

Най-забележителното е, че откритието дава възможност да се открият още подобни двойни системи в данните от мисията „Кеплер“. Самият Круз признава, че е попаднал на тази система случайно, което означава, че вероятно има още много скрити „самолещиращи се“ звезди.

„Фактът, че тази двойна звездна система е само на около 10 милиона години и двата ѝ компонента току-що са напуснали разсадника, ще предостави ценна информация за процесите на звездообразуване“, казва Джон Грунсфелд, заместник-администратор на НАСА.

От теория към реалност

Откритието потвърждава предсказания, направени още през 1973 г. на базата на модели за звездна еволюция, и доказва, че подобни системи действително съществуват. Така наречената „обърната планета“, която дълго време смущаваше астрономите, се превърна в нов ключ към бъдещето на изследванията на Вселената.

Понякога най-големите открития идват не от това, което търсим, а от онова, което не можем да обясним. Именно такива мистерии напомнят, че космосът все още пази безброй начини да ни изненада.

